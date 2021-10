Ceny skipasů v Česku vyletí až o 20 procent, lyžařské areály přichází s novinkami

V největším českém zimním středisku ve Špindlerově Mlýně byly investice spíše provozní, zdražení neplánují, ceny mají flexibilní podle poptávky, počasí, sezony i množství otevřených sjezdovek. Kvůli pandemii areál odložil investici za stovky milionů korun do propojení středisek Svatý Petr a Medvědín z letoška na příští jaro. SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou letos investoval několik milionů korun. Nově bude možné si on-line koupený skipas vyzvednout ve výdejním automatu přímo v areálu, a to kdykoliv.

Přípravy na zimní sezonu ve skiareálu ve Špindlerově Mlýně | ČTK / Taneček David

Areál na Dolní Moravě investuje do zimní sezony 50 milionů korun. Chystá umělé zasněžování, nově umožní večerní lyžování. Ve Ski centru Říčky v Orlických horách se soustředili na nutnou údržbu. Deštné v Orlických horách vložilo do svého rozvoje deset milionů korun, hlavně do zasněžování, pořídili si skibus či traktorbagr.