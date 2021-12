Ve východních Čechách o víkendu lyžovaly na otevřených sjezdovkách stovky lidí. Na své si přišli také běžkaři, k dispozici měli kilometry upravených tras. Vyplynulo to z dnešního vyjádření zástupců areálů. Další lyžařská střediska v Královéhradeckém a Pardubickém kraji chystají zahájení sezony v nadcházejících dnech a ty již otevřené připravují rozšíření nabídky.

V pátek zahájil sezonu, jako první v regionu, na Černé hoře v Janských Lázních krkonošský SkiResort Černá hora – Pec a v sobotu se přidaly některé další areály včetně největšího zimního střediska v Pardubickém kraji, v Dolní Moravě na Orlickoústecku.

Ve SkiResortu byly v pátek a v sobotu otevřeny čtyři kilometry sjezdovek v horní části Černé hory a deset kilometrů běžeckých tras na jejím vrcholu. V neděli přibyla sjezdovka Hofmanky. „První prodloužený lyžařský víkend panovaly na Černé hoře skvělé podmínky se zhruba půl metrem sněhu na sjezdovkách. Lyžovalo ve SkiResortu zhruba 2000 lidí, další zhruba tisícovka byli pěší a návštěvníci běžeckých tras,“ řekla v neděli ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Lyžovačka jen pro očkované nebo po covidu

Od pondělí 6. prosince budou mít lyžaři k dispozici kabinkovou lanovku a vlek Anděl a ve SkiResortu bude otevřeno zhruba šest kilometrů sjezdovek. Nabídka pro lyžaře se bude dál rozšiřovat. Od pátku 10. prosince by se mělo začít lyžovat i v areálu v Peci pod Sněžkou.

Na hřebenech Krkonoš je okolo půl metru sněhu, v Orlických horách kolem 30 centimetrů. V horských střediscích se lyžuje na kombinaci přírodního a technického sněhu. Návštěvníci středisek se musí při přepravě lanovkou prokázat platným dokladem o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19 v posledním půlroce.

V sobotu sezonu zahájilo v Královéhradeckém kraji také středisko Malá Úpa na hřebenech Krkonoš. Do denního provozu zimní sezony se v sobotu rozjela i kabinová lanovka na Sněžku, která byla od začátku listopadu v pravidelné podzimní odstávce. V Orlických horách sezona začala v sobotu v areálu Šerlišský mlýn u Deštného v Orlických horách na Rychnovsku. V největším českém zimním středisku Špindlerův Mlýn v Krkonoších by chtěli lyžařskou sezonu zahájit 10. prosince.

V Dolní Moravě se o víkendu lyžovalo jen na jedné sjezdovce, a to na nejvýše položené sjezdovce Slamník. Postupně se bude nabídka podle obchodního manažera střediska Tomáše Drápala rozšiřovat.

Loni byly střediska i hotely uzavřené

„Návštěvnost ovlivnilo počasí, v sobotu bylo nad očekávání dobré, takže lyžařů bylo výrazně více než v neděli. V sobotu se návštěvnost pohybovala mezi 450 až 550 lyžařů a v neděli 200 až 300,“ řekl Drápal.

Sněhové podmínky na otevřené sjezdovce označil za výborné, lyžuje se na 50 až 60 centimetrech sněhu. „Je to předvoj toho, co chystáme na příští víkend. Měla by být v provozu polovina areálu, tedy minimálně pět kilometrů sjezdovek,“ řekl ČTK Drápal.

V Krkonoších platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice.

Podnikání v turistickém ruchu výrazně poznamenala v minulé zimní sezoně omezení v souvislosti s šířením koronavirové infekce. Kvůli vládním opatřením zůstaly hotely, lyžařská střediska a další služby v zemi většinu uplynulé zimní sezony zavřené.