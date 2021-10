Ordinace praktiků plní lidé s virózami: Mají letos Češi zájem o očkování proti chřipce?

MUDr. Roman Houska, praktický lékař z Mostu a člen výboru Sdružení praktických lékařů Blesk Zprávám řekl, že ve své ordinaci zaznamenal lehce vyšší zájem o očkování proti chřipce než loni.

„Nejvíce se očkují senioři starší 65 let, ostatní pacienti se nechávají očkovat jen výjimečně. Z mladých lidí do 30 let neprojevil zájem nikdo, občas se ale chtějí očkovat pacienti kolem 40 let. Jde však o jednotky případů,“ dodává Houska.

MUDr. Irena Moravíková, praktická lékařka z České Lípy a členka výboru Sdružení praktických lékařů má naopak pocit, že v její ordinaci je zájem oočkování vyšší než loni, kdy byla chřipka kvůli covidu-19 upozaděna.

Očkovat se nechávají také hlavně senioři. „Já osobně očkování doporučuji i diabetikům a pacientům s obezitou nebo vysokým krevním tlakem. Mezi pacienty do 30 let je ale o očkování proti chřipce jen minimální zájem,“ přiznala Moravíková.

Prudký vzestup běžných viróz

Počet onemocnění, jako jsou běžné virózy, angíny, podle MUDr. Moravíkové stoupl až o 150 %.

„Do ordinace denně chodí desítky pacientů s respiračními nemocemi. Dle mého názoru za to mohou dva významné faktory. Typické podzimní výkyvy teplot a to, že lidé již nedodržují tak striktně nošení roušek a respirátorů,“ myslí si praktická lékařka.

MUDr. Jiří Bartoš, praktický lékař, z Moravské Nová Vsi a člen výboru Sdružení praktických lékařů se domnívá, že u něj v ordinaci je zájem o očkování standardní.

„Nepozorujeme zástupy zájemců, ale ti pacienti, kteří se pravidelně očkují, chodí i letos. jsou to spíš senioři. U lidí, kteří jsou mladší 60 let a trpí chronickým onemocněním vyšší zájem o očkování proti chřipce nepozorujeme,“ říká Bartoš.

Podle něj se běžná nachlazení a virózy momentálně vyskytují adekvátně vzhledem k počasí. „Lidé mnohdy návštěvu ordinace praktického lékaře nadužívají. Běžnou rýmu a škrábání v krku, které neprovází horečka, lze vyřešit samoléčbou a není nutné vyhledat lékaře. Naštěstí je stabilizovaná také situace s počtem pacientů, kteří onemocněli covid-19,“ dodává praktik.

V Praze je zájem o očkování nižší, jinde naopak vyšší

V Praze je podle MUDr. Jozefa Čupky, praktický lékař nižší zájem o očkování proti chřipce než loni, nicméně ve srovnání s běžnými roky standardní.

„Loni byl zájem zvýšený, zhruba dvakrát tolik lidí než běžně. Letos si to opět dávají skalní pacienti, kteří se nechávají očkovat běžně. Většinou jde o starší a rizikové pacienty,“ vyjmenovává praktik s tím, že i v Praze počty podzimních viróz stoupají.

MUDr. Igor Karen, praktický lékař z Benátek nad Jizerou je nadšený, podle něj jeho pacienti mají o očkování velký zájem.

„Proti loňskému roku je vlastně stejná odezva. Loni bylo opravdu velká poptávka ze strany pacientů, kteří každý rok standardně nechodí a my jsme sehnali asi o 250 vakcín více. A kdybychom měli 500 dalších, tak bychom je stejně vyočkovali,“ řekl Blesk Zprávám Karen.

Opět se podle něj nechávají očkovat it, kteří chodí každoročně, tedy chroničtí pacienti s diabetem, ischemickou poruchou srdeční, s onemocněním plic, ledvin, nebo cév. „Ale letos chodí více i pacienti, kteří nejsou v riziku a prostě se rozhodli, že se nechají očkovat, dokonce i samoplátci,“ doplňuje lékař.

Více viróz kvůli rozvolnění opatření

Zvýšení výskyt akutních respiračních infektů zaznamenává praktik od druhé poloviny září.

„Nejdříve to bylo mezi dětmi, teď už mezi dospělými. Je to určitě i vlivem rozvolnění vládních opatření - roušky se už nenosí všude, takže se to samozřejmě šíří, ale jsou to opravdu ta běžná nachlazení, která lze zvládnout symptomatickou terapií,“ uzavírá MUDr. Karen.

Na dodávky vakcín proti covidu-19 praktici čekají

U praktických lékařů je také možné očkovat se proti covidu-19, počítá se i s možností očkováním vakcínou Pfizer/BioNTech.

Vláda již souhlasila s nákupem mrazicích boxů pro uskladnění vakcín proti covidu-19, zveřejnila to ve výsledcích jednání na webu. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) pořídí 50 boxů, kam se vejde šest milionů dávek očkovací látky Comirnaty od Pfizer/BioNTech. Odhadovaná cena je asi 12,5 milionu korun.

Lékaři však stále na dodávku vakcín čekají a třetí dávkou proti covidu-19 zatím neočkují.

„Čekáme na dodávky vakcíny, které jsou k tomu doporučeny. Zatím jsme měli dostupná jenom velká balení Moderny, která bychom nevyočkovali. Opravdu hrozilo, že bychom velkou část museli likvidovat, což by bylo velice nefektivní. V tuto chvíli čekáme, až budou k dispozici menší balení vakcíny Pfizer nebo Moderny, které si pak objednáme. Teď máme v ordinaci vakcínu Janssen, pro ta jednorázová očkování - stále se nám totiž občas ozývají pacienti, kteří mají zájem. Přeočkování zatím necháváme na očkovacích centrech, přestože se nás na to pacienti ptají. Nicméně doufáme, že budou brzy menší balení a tím pádem i pro nás bude jednodušší aplikace,“ řekl k tomu MUDr. Igor Karen.