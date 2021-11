Chronické virové záněty jater, nadměrná konzumace alkoholu a nealkoholová tuková choroba jater – to jsou dnes celosvětově tři nejčastější příčiny chronických jaterních onemocnění. U většiny z nich je konečným stadiem cirhóza, která také bývá příčinou předčasného úmrtí. Poškození jater, k němuž dochází při chronických jaterních onemocněních, je proces trvající i desítky let. Příznaky bývají obvykle velmi nenápadné a zaměnitelné s jinými nemocemi. Jaké příznaky to jsou a jaká jsou stadia poškození jater.