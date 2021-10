Češi vykupují exotické destinace. Zájem o Dubaj pozvolně stoupá i kvůli Expo. A co cena?

Na státní svátek a během Vánoc a Silvestra bude tisíce Čechů na dovolené v exotice. Vychází to z ankety mezi cestovními kancelářemi a agenturami.

„Evidujeme poptávku po podzimních zájezdech do Egypta, velmi oblíbený je jako tradičně termín okolo svátku 28.října. V tomto termínu je velká poptávka i po welnesss a lázeňských zájezdech. Co se exotiky a zimní sezony týče, tak to vypadá, že hlavními favority letos budou opět Emiráty, létat se bude ale i do vzdálenějších destinací jako Mauritius či Maledivy,“ informuje Blesk Zprávy marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

Dubaji pomáhá i Expo

Sezóna prodejů podzimních a zimních zájezdů nyní začíná a podle mluvčí cestovní agentury INVIA stoupá zájem o Maledivy, Dominikánskou republiku, Zanzibar, Mexiko i Keňu. Vítězí ale Spojené arabské emiráty, a to i proto, že se tam v posledních dnech slavnostně otevřela výstava Expo 2020.

„Jen za září si zakoupilo zájezd do SAE už stovky klientů, zájem se den ode dne zvyšuje. Ve výběru klientů letos suverénně vede Dubaj, následuje Ras al-Khaimah, Ajman a Fujajirah. Průměrná cena, kterou náš klient utratí za zájezd do SAE, je asi 27 000 korun. Z exotických destinací SAE momentálně kraluje v našem žebříčku a chystá se tam celých 42 % všech našich klientů,“ uvádí za INVIA Andrea Řezníčková.

I CK Blue Style podle své mluvčí Ilony Topolové v poslední době zaznamenala větší zájem o pobyt ve Spojených arabských emirátech. „Svůj podíl na tom jistě má i fakt, že lety pro naše klienty do Dubaje jsou operovány společností flydubai, která k letence nabízí jednodenní vstup na Expo zdarma,“ uvedla.

Podle CK BonTon, která je přímým partnerem českého pavilonu, ale zájem zatím není tak velký jak se dalo předpokládat. Poptávky budou lidé zadávat spíše na poslední chvíli, obávají se stále v souvislosti se šířením koronaviru změn v podmínkách cestování. Na dotaz ČTK to uvedl jednatel CK BonTon Petr Kraus.

Video Blesk Podcast: »Ždímačka« vzduchu pro pouště. O český objev z EXPO má zájem americká armáda - Jiří Marek

Řezníčková za INIVA doplňuje, že je ale zájem o cesty do exotiky a SAE znatelný, navíc se podle ní i více prodávají „byznys“ hotely, které se nachází blíže centra. Celkově se pak původní prodeje vrací do většího normálu. „Lidé se bojí cestovat podstatně méně než loni, stále mají dva testy měsíčně zdarma, krom toho většina našich klientů už je oočkovaná, takže jim odpadá povinnost samoizolace a dalšího testování zpět v ČR,“ doplňuje mluvčí s tím, že předloni zavítalo z Česka do SAE desetitisící klientů.

Podobně to vidí i mluvčí CK Fisher. „Zájem o exotické destinace v podzimních a zimních termínech je momentálně velký. Je vidět, že lidé chtějí cestovat a dovolenou, kterou si odepřeli loni, si nahrazují letos,“ míní Jan Bezděk.

„Dražší, ale bezpečnější,“

Expo v SAE bude otevřené až do března roku 2022. Výstavy se účastní přes 200 zemí včetně České republiky a organizátoři očekávají příliv až 25 milionů lidí. Vedle tohoto skvostu ale země nabízí mnohem více, jak připomíná Andrea Řezníčková Blesk Zprávám.

„Češi utrácí také za nadstandardní služby, jako jsou masáže, kosmetika a wellness. Konkrétně v Dubaji u Čechů pak v návštěvnosti určitě vede největší obchodní centrum na světě Dubai Mall, v blízkosti s největší fontánou, což je opravdovým zážitkem. Láká samozřejmě i nejvyšší budou na světě Burj Khalifa. Pro mnoho z nich je také nevšedním zážitkem zalyžovat si na umělé sjezdovce v Dubai Ski a velice oblíbený je také půldenní výlet do pouště,“ říká mluvčí INVIA.

Cestovatelka Monika ale zmiňuje, že je SAE dražší, než jiné muslimské země - například oblíbený dovolenkový ráj Egypt. „Není to extra dražší, ale je to tam luxusnější a čistější. Dá se asi najít i levné ubytování kolem 20 tisíc, ale já jsem chtěla dobrý servis,“ svěřila se Blesk Zprávám.

Podle Moniky se navíc dražší ubytování nejspíše vyplatí, především pro ty dovolenkáře, kteří si dají na dovolené rádi sklenku. „Mimo hotel fungují alkoholové licence,“ podotýká a dodává, že si všimla i kamer, které jsou na každém rohu. „Lidé tam nechávají na stole mobily i peněženky. Taky přísně dodržují opatření, jako je nošení roušek,“ dodává cestovatelka.

Před Vánoci se mi zruší let? Pozor na pozůstatky lex voucheru

Spojené arabské emiráty nicméně nejsou jedinou destinací, která „táhne“ a do které brzy zavítají Češi, aby se ohřáli a užili si odpočinek. Jak již bylo zmíněno, prodávají se i luxusní Maledivy, či dobrodružnější Keňa. Nutno ale připomenou, že svět nadále prochází epidemií covid-19 a je tak stále na stole jistá hrozba toho, že se zájezd zkomplikuje, nebo dokonce zcela zruší.

Blesk Zprávy se tak rozhodly připomenout, na co máte v tomto případě právo. „Zásadním momentem z hlediska prodejů bylo to, že se nám podařilo vypořádat už během léta se všemi držiteli voucherů. Peníze jsme vypláceli všem bez rozdílu, tím se nám podařilo vyčistit stůl a nyní se klienti znovu nebojí rezervovat zájezdy i delší dobu dopředu. Potřebují ale jistotu, že o své peníze nepřijdou, ani že se jim nepřevedou na nějaké poukázky. Klientům tedy garantujeme, že jim v případě jakéhokoliv problému budeme vracet už jenom peníze,“ informuje Blesk Zprávy o další strategii Fischera a CK Exim Jan Bezděk.

Vouchery navíc už nejsou žádnou povinností. Loni přijatý zákon Lex voucher byl totiž pouze dočasnou pojistkou pro cestovní kanceláře a kanceláře tak tento zákonem posvěcený poukaz již nemohou nabízet. Jejich platnost totiž skončila na konci srpna tohoto roku. Mohou ale přijít s vlastním typem voucheru - mějte se ale na pozoru, jaké jsou u nich smluvní podmínky.

V případě, že by v cílové destinaci došlo k vážné neočekávané a zdraví ohrožující záležitosti, CK je Vám ze zákona povinná do 14. dnů od ukončení smlouvy zaslat peníze. Ukládá to občanský zákoník, paragraf 2535.

„Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody,“ uvádí se v zákoně. Zájezd může zrušit i cestovka samotná.