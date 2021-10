„Naprosto nepřijatelné.“ Půta odmítá dvouletou dohodu o dolu Turów. Proti je i Kulhánek

Autor: ČTK, for -

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) dnes na twitteru uvedl, že Polsko přišlo na poslední chvíli s požadavkem, aby dohoda o Turówu platila dva roky. V turówském dole se má ale těžit 22 let, je tedy podle něj logické usilovat o více než dvouletou dohodu. Současně odmítl, že by Česko postupovalo při jednáních iracionálně.

Podle hejtmana Česko usiluje o uzavření smlouvy s Polskem, aby mělo celou dobu trvání těžby záruku, že nebudou překračovány limity dopadu na životní prostředí, že bude dostávat informace o stavu podzemních vod a že investor dodrží, co slíbil. „Návrh na to, že by Polsko mohlo po dvou letech smlouvu bez dalšího vypovědět, je pro nás naprosto nepřijatelný,“ řekl Půta ČTK.

Jednání o smlouvě byla podle něj tvrdá a dlouhá. „Během noci se dohoda nacházela malý kousek od kompromisu. Dosažení toho kompromisu je teď už věcí pro premiéry,“ soudí liberecký hejtman, který se nynějších jednání účastnil.

Kurtyka: Požadavky Česka eskalují

Český ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ve čtvrtek večer po dalším kole jednání rovněž uvedl, že hlavním rozporem je odlišný názor Česka a Polska na délku trvání smlouvy o Turówu. Postoje stran nechtěl upřesnit, řekl jen, že odlišnosti jsou v řádu let.

Polský ministr ochrany ovzduší a životního prostředí Michal Kurtyka po jednání prohlásil, že Polsko předneslo „velmi dobrou nabídku“ pro obyvatele Libereckého kraje v oblasti vodohospodářské infrastruktury, územní spolupráce a monitoringu. Narazila ale podle něj na eskalaci požadavků české strany.

Důl Turów u česko-polské hranice podle Česka mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie odmítá přerušit těžbu, protože by to podle Polska mělo negativní dopady na energetickou bezpečnost země. Představitelé Polska v minulých dnech uváděli, že navrhují třeba finanční podporu obyvatelům českých obcí.

Česko i Polsko jsou podle Brabce nadále připravené o situaci kolem Turówa jednat. Polská delegace ve čtvrtek večer po jednání ale z Prahy odjela, takže dnes jednání s velkou pravděpodobností pokračovat nebude.

„Pokud se polská strana rozhodne akceptovat naši představu, tak smlouva je natolik připravená, že ji můžeme klidně podepsat,“ uvedl Brabec. „Strany se včera (ve čtvrtek) loučily v pozdních nočních hodinách a řekly si, že jsou připraveny dál jednat, pokud se stanoviska někde sblíží. Klidně si můžeme zavolat dnes nebo v pondělí. Ale tohle je viditelně něco, co si obě strany potřebovaly interně projednat doma,“ dodal ministr. Je přesvědčen, že se dohody povede dosáhnout v horizontu dnů, určitě nikoliv měsíců. „Řekli jsme si, že se teď rozejdeme, přerušíme jednání, ne ukončíme. Je zájem jednat dál,“ uvedl.