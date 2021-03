Jsou to dva týdny, co se Česko rozhodlo podat k Soudnímu dvoru EU žalobu na Polsko kvůli rozšiřování těžby v hnědouhelném dole Turów. Vyústil tak několikaletý spor, v rámci kterého Liberecký kraj kritizuje společnost PGE, vlastníka dolu, že těžbou ohrožuje obyvatele českého pohraničí, zejména jim způsobuje úbytek vody. Polská strana dlouho důl tvrdě obhajovala, žaloba už ale byla „příliš“ pro některé opoziční politiky. Podle nich to ukazuje, jak má Polsko špatnou zahraniční politiku, protože Češi byli celou dobu ochotní se domluvit.