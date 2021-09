Sedmiletý Max trpí vzácným onemocněním achondroplazií, nebo také trpaslictvím. Špatně mu rostou kosti a do dospělosti by tak mohl přijít s maximální výškou 135 centimetrů. Ve světě i v Evropské unii už ale mají místo léky, které by tento proces mohly zvrátit. A které by pomohly chlapci vyrůst. Díky novele zákona, která čeká na podpis prezidenta Miloše Zemana, by mohly být tyto léky rychleji dostupné. Rozsáhlá legislativní úprava, jejíž částí je i právě jednodušší schvalování léků, bude účinná od začátku roku 2022.

Max se narodil s vrozenou poruchou kostry. Tato genetická mutace se projevuje nejen malým vzrůstem, kdy pacient dorůstá do maximálně 135 centimetrů, ale i změněnou tělesnou proporcí. „Maxík začal chodit do první třídy, chodí tam s ním i asistentka. Trápí jej šikana, děti na něj koukají, nejsou na to vůbec zvyklé. On si to začíná uvědomovat a vypořádává se s tím,“ svěřila se Blesk Zprávám maminka Karolína Kvítková Šebková z pacientského spolku Paleček.

Šebková o vzácném onemocnění, achodroplazii, promluvila během pracovní snídaně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) a se zástupci z pojišťoven a výrobců i kontrolorů léčiv. Během snídaně se totiž řešila nová novela zákona, která po více jak třech letech konečně doputovala k podpisu k prezidentovi Miloši Zemanovi a která zřejmě Maxovi doslova pomůže vyrůst.

Úprava totiž mimo jiné usnadňuje schvalování léčiv a inovativních léků na vzácná onemocnění. Díky ní by se mohl Maxík mnohem snadněji a rychleji dostat k nové proteinové biologické léčbě. „Stal by se výhledově soběstačný (...) Ony si tyto děti vlastně ani neutřou zadeček, protože mají krátké ručičky, jak ty kosti nerostou. Toto by byl obrovský přínos, který by ho i zařadil do kolektivu,“ myslí si maminka, která Blesk Zprávám zmiňuje také to, že je potřeba lék schválit co nejdříve, než se synovi zcela zacelí růstové štěrbiny.

Z několika let pár měsíců

Léčbu a léky hrazené z veřejného pojištění by mohl Max získat i nyní. Současný proces schvalování je ale zdlouhavý a obtížný, navíc je možné o lék zažádat pouze prostřednictvím paragrafu 16. Proces schvalování nyní může trvat i léta například kvůli opakovaným hloubkovým revizím.

„Na vše budou od ledna stanovené lhůty. Na přípravu hodnotící zprávy budeme mít 120 dní a poté ministerstvo dalších 30,“ upřesňuje pro Blesk Zprávy, jak dlouho budou nově od ledna lidé čekat na schválení léků, ředitelka Státního ústavu ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

„Proces bude transparentní,“ podotkl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který rovněž vysvětlil, jak bude nově žádání o lék probíhat. Posloupnost bude v podstatě takováto - podání žádosti - vypracování hodnotící zprávy - rozhodnutí poradního orgánu.

Nově bude roli hrát i vliv léku na kvalitu života

Při rozhodování o tom, který lék bude pacientům hrazen ze zdravotního pojištění, se bude od ledna posuzovat také to, jaký vliv má lék na kvalitu života pacienta a jeho rodiny, jak několikrát zdůraznil Vojtěch. Později během dotazů z řad médií rovněž podotkl, že zlepšením kvality života a soběstačnosti se také uleví pojišťovnám, které sice proplatí kolikrát velmi drahý lék, ale zlepšením zdravotního stavu pacienta mohou odpadnout jiné náklady. Třeba na zdravotnické pomůcky či jiné druhy léčby.

Video Nedostatek lékařů i sester v nemocnicích: Situace se nelepší, zaznělo v debatě - Blesk TV a Mall TV

Co se týče podání žádosti, Storová během konference podotkla, že je nutné rozšířit mezi pacienty a spolky povědomí o tom, že je nutné tuto žádost opravdu vyplnit a poslat. Samotný SÚKL totiž k tomuto kroku nemá dispoziční právo, jak podotkla Storová. Žádost může zaslat i zdravotní pojišťovna.

Po kontrole léčiva a jeho přínosů přichází na řadu nově vzniklá skupina, která bude složená ze zástupců pojišťoven, ministerstva, pacientů a lékařů. Podle Vojtěcha je skupina již v zákoně, případnou změnu ve vedení úřadu tak „přežijí.“

Kromě jednoduššího schvalování léků a inovativních léčiv se bude také prodlužovat jejich platnost ze tří na pět let. Rozsáhlá novela také sjednocuje pravidla pro pojišťovny. Navíc by se mohly zlepšit smluvní podmínky. Podle přítomného výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakuba Dvořáčka pojišťovny už nyní léky na některá vzácná onemocnění proplácely, ale smlouvy mezi pojišťovnami a držitelem rozhodnutí o registraci léku jsou většinou uzavírány jen na dobu jednoho roku.

Pacienti o schválení a proplácení léků mohli žádat i doposud přes paragraf 16. Z toho téměř polovina žádostí se týkala léků na vzácná onemocnění, jako je i Maxíkova achodroplazie. Podle Adama Vojtěcha je v ČR celkem až 500 tisíc lidí, kteří trpí nějakou vzácnou chorobou.

Mezi prvními by se léčby podle nového postupu mohli dočkat zřejmě pacienti se spinální svalovou atrofií či některými metabolickými onemocněními, uvedla ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Alena Miková. Podle pacientských organizací by se to mohlo týkat i léků na cystickou fibrózu.