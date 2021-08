Při analýze každé potraviny použili vědci Health Nutritional Index, který jim umožil vypočítat prospěšný či škodlivý vliv potravin na zdraví člověka v minutách. Zjistili tak, že některé potraviny nám mohou zkrátit život o 74 minut, další nám mohou až 80 minut získat.

Průmyslově zpracované maso v hamburgerech, nebo slazené nápoje či sendviče nám mohou vzít několik minut života, naopak ořechy, ovoce a některé druhy ryby vám pár minut přičtou. Zdraví prospívají i cereálie, neškrobová zelenina a obiloviny.

Naopak hovězí hot dog v housce, tedy párek v rohlíku, vám zkrátí život o 36 minut, protože zpracované maso má na organismus neblahý vliv.

O 33 minut vám zkrátí žívot sendvič namazaný arašídovým máslem či džemem, 26 minut ovšem získáte zpět, pokud si dáte ořechy. Pečený losos nebo rýže vám prodlouží život o 10 až 15 minut.

Vědci zároveň doporučili omezit potraviny s negativními dopady na zdraví i životní prostředí. Mezi ty patří hovězí, vepřové a jehněčí maso, zpracované maso, sýry, krevety a zelenina, která se pěstuje ve sklenících.

Naopak nutričně prospěšné a udržitelné potraviny naopak patří luštěniny, ořechy, některé mořské plody a zelenina pěstovaná mimo skleníky.

Rekordman snědl 76 párků v rohlíku

Jak uvedl portál Indipendent, největší rozruch způsobila studie na sociálních sítích, kde lidé připomínali Joey Chestnuta, šampiona, který pokořil rekord, když v červenci letošního roku snědl 76 párků v rohlíku na slavné soutěži Fourth of July Hot Dog, který se každoročně koná v New Yorku.

Další vypočítali, že Joey snědl za všechny ročníky soutěže 1005 párků v rohlíku. To by znamenalo, že za jeden soutěžní den přišel o 24 a půl dne života. Další diskutující připomněl, že pokud je studie pravdivá, šampionovi je momentálně mínus 27 let.