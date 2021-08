Železniční stávka v Německu se dotkne i Čechů: Cesta do Berlína se protáhne na 8 hodin

DB již oznámily, že spoje do Prahy budou vyjíždět a končit v Drážďanech. Pro cestující, kteří chtějí cestovat do Berlína, nebo do německé metropole míří, to znamená nezbytnost několika přestupů. Cesta se může prodloužit až na osm hodin, což je takřka dvojnásobek jízdy bez přestupu.

Z Berlína do Prahy odjede poslední přímý vlak v neděli v 17:16, další vyjede ve středu v 5:16. Ve středu do Prahy z Berlína vlakem odcestuje německý prezident prezident Frank-Walter Steinmeier, jeho dopolední spoj by ale měl jet podle řádu, neboť to bude několik hodin po skončení stávky.

Cestování během stávky DB nedoporučují. Dráhy již oznámily, že všechny jízdenky pro dálkové spoje zakoupené na pondělí až středu mohou lidé bez poplatku vrátit. Platnost jízdenek je navíc prodloužena do 4. září, cestující si v takovém případě musí termín rezervace bezplatně změnit.