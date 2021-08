Státní zástupce žádá pro bývalé příslušníky komunistické Státní bezpečnosti (StB) Zbyňka Dudka, Karla Hájka, Rudolfa Peltana a Jiřího Šimáka tříleté podmíněné tresty za to, že nutili disidenty k emigraci v rámci tzv. akce Asanace. Uvedl to v dnešní závěrečné řeči u soudu. Advokáti obžalovaných jejich vinu popřeli, mimo jiné označili postup státu za šlendrián a zpochybňovali smysl trestního řízení konaného po 40 letech. Dle obžaloby přitom estébáci chartisty a hudebníky šikanovali.

Někdejší příslušníci StB podle obžaloby šikanovali člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka kapely Extempore Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela. Bezdůvodně je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Všichni čtyři poškození se následně na počátku 80. let vystěhovali z Československa.

Státní zástupce Petr Jach zdůraznil, že nucené vystěhování připravilo disidenty o sociální vazby i o majetek. „Byli to lidé v produktivním věku, donucení začínat znova v cizím státě. Své živobytí si museli znovu budovat. Dopad na jejich životy byl z dnešního pohledu nepředstavitelný,“ uvedl.

Za zneužití pravomoci veřejného činitele hrozí obžalovaným mužům tři až deset let vězení. Dudek a Šimák už byli v souvislosti s Asanací v minulosti odsouzeni, za týrání disidentů dostali nepodmíněné tresty v délce tři a půl roku. Podle státního zástupce tyto tresty stále nemají zahlazené, takže by jim soud mohl uložit i souhrnný trest. V takovém případě pro ně požaduje navýšení původního odnětí svobody o další tři až čtyři měsíce.

Jach odmítl argumenty, že se obžalovaní muži řídili rozkazy svých nadřízených. Podle něj měli povinnost upozornit nadřízeného na rozpor jeho rozkazu s právními předpisy, a pokud by na rozkazu přesto trval, měli povinnost splnění odepřít, pokud by jím spáchali trestný čin.

Advokáti označili tento názor za „úsměvný“. „Druhým dnem už by můj klient nebyl příslušníkem, možná by se stal disidentem,“ poznamenal Peltanův obhájce k možnosti odmítnutí rozkazu. „Plnil pouze zadané úkoly a rozkazy, které musel jako nejníže postavený provést. Jednalo se o vojensky organizovaný sbor. Každý příslušník byl vázán přísahou a plněním rozkazů,“ přidal se Dudkův právník. „Je nepochybné, že můj klient nijak nevybočil ze zákonného rámce svých oprávnění. Postupoval v souladu se zákony a interními předpisy, jejichž autorem nebyl, a jeho povinností bylo je dodržovat,“ doplnil Hájkův právník.

Advokáti bývalých příslušníků StB: Proč se soudí nyní?

Dudkův advokát také uvedl, že jeho klient „byl moc malý pán na to, aby o něčem rozhodoval“. Poukázal také na to, že Dudkovi je 65 let, je vážně nemocný a trest za předchozí odsouzení už si odpykal.

Peltanův právník zkritizoval, že trestní řízení se koná až nyní. „Je to 28 let, kdy tento stát mohl mého klienta stíhat a nestíhal. Vyčkal do doby, kdy klient dovršil věku 78 let. Je velmi roztrpčen jednáním státu vůči jeho osobě,“ prohlásil.

Obžalovaní se z dnešního jednání omluvili. Vyhlášení rozsudku odročil soud na 9. září kvůli zdravotní indispozici jedné z přísedících.

Video Historik: StB byla jedním z pilířů komunistického převratu - Jaroslav Šimáček, Blesk Zprávy

Brabenec: Hrozili zastřelením psa či únosem dcery

Brabenec u soudu dříve vypověděl, že mu příslušníci StB vyhrožovali únosem dvouleté dcery či zastřelením psa a týdně ho vodili k několikahodinovým výslechům, při kterých ho několikrát bili. Chmel a Neduha uvedli mezi důvody své emigrace vyhození ze zaměstnání či hrozby vězením.

Neduha řekl, že mu příslušníci StB hrozili vymyšleným spisem o jeho sexuálních stycích s nezletilými děvčaty. Chmelovi, který chce po obžalovaném Peltanovi milionové odškodné, zase podle jeho slov vyhrožovali několikaletým trestem za podvracení republiky.

V kauze původně čelil obžalobě ještě Jaroslav Maryško, který se ale letos v únoru dohodl se státním zástupcem na dvouletém podmíněném trestu. Dohoda je pravomocná.