Chybí hlavně klempíři, zní z obcí postižených tornádem. Lidé stále nemají domov

Břeclavsko a Hodonínsko se již dva měsíce vzpamatovává ze silného tornáda, které se prohnalo místními obcemi sílou F4 na Fujitově stupnici. Pro Česko nezvyklý přírodní jev, který tehdy poškodil či zcela zlikvidoval stovky staveb, a to od rodinných domků, přes farmy až po průmyslové budovy.

A ačkoliv katastrofa rozpoutala vlnu solidarity a v prvních týdnech se do poničené oblasti posílaly peníze a obcemi se potloukalo až nezměrné množství dobrovolníků, zájem nyní mírně upadá. Stále ale platí, že jsou zde potřeba řemeslníci, pokrývači, zedníci, sklenáři a další lidé z odborných profesí, jak pro Blesk Zprávy podotýká Markéta Chumchalová z úřadu hejtmana Jihomoravského kraje.

Likvidační práce skončily, lidé ale stále bydlí u známých

O tom, že bude stále ještě velké množství práce minimálně do konce roku mluvil již dříve i dobrovolník Libor, který v obcích pomáhal několik týdnů. „Mám pocit, že jestli se tato oblast podaří dát do Štědrého dne pod střechy, tak si ti lidé opravdu mohou zatleskat,“ podotkl během rozhovoru pro Blesk Zprávy.

A zatím jeho předpověď vychází. Z úřadu totiž zní, že v podstatě nyní skončily likvidační a úklidové práce a začínají se zpátky budovat domovy.

„Pořád jsou některé domy pod plachtami a tím, že je málo řemeslníků a na firmy se čeká dlouho, tak je třeba každá ruka, na FB sleduji hodně příspěvky a lidé žádají i dobrovolníky ženy na pomoc při úklidu apod. Dokonce se podařilo i obnovit zajištění stravy pro dobrovolníky zdarma, takže je to opět i motivační pro ty, kteří tam jezdí, že budou mít zajištěnou stravu,“ popisuje nynější situaci pro Blesk Zprávy také ředitelka Centra sociálních služeb Armády spásy Ivana Kudělová.

Nejžádanější jsou podle oslovených expertů, ale i podle samotných lidí, kteří shání pomoc na sociální síti, především klempíři kvůli práci na střeše. Mnoho lidí totiž buď doslova nemá střechu nad hlavou, nebo se teprve začíná s výstavkou nového domu. „Neustále sledujeme, jaká je poptávka po zajištění dlouhodobého ubytování. Situace se u mnohých ještě vyvíjí – někteří lidé pobývali například u rodin, známých a až nyní se začali poohlížet po dalších možnostech,“ zmiňuje Chumchalová.

Video Poničené obce na Moravě - Jiří Marek

Chumchalová dodává, že kraj nabídl hned v prvních týdnech po katastrofě obcím „katalog“ různých možností a variant. Podle ní by se ale mělo do konce roku opravdu stihnout všem dát střechu nad hlavou.

Pomoc hlavně pro seniory

Podle Kudělové se pomoc zaměřuje především na seniory. Ti totiž byli i podle dobrovolníka Libora neprůbojní, když potřebovali v prvních týdnech „hnout“ s likvidací, úklidem a prvními pracemi na jejich pobořeném obydlí.

„V našich řadách jsme měli krizového interventa, který vedl každodenní hovory s těmito osobami. „Mysleli jsme si, že pomoc už skončila a vy jste tady a pomáháte nám a jsme za to rádi“. Podařilo se nám zajistit stacionář v Břeclavi pro seniorku, která trpí Alzheimerovou chorobou a její dům byl určen k demolici,“ popisuje Kudělová.

Pokrok oprav i zastřešování můžete vidět i na srovnávacích snímcích letecké společnosti TopGis, které mají Blesk Zprávy k dispozici. Vše najdete v galerii článku. „Při srovnání obou časových řad je zároveň vidět také obrovské množství práce, kterou obyvatelé zasažených míst, dobrovolníci a složky integrovaného záchranného systému či armáda za ten měsíc odvedli,“ dodává Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka letecké společnosti. Snímky jsou z června a července. Vedle toho přináším i snímky z roku 2018.

Dětský tábor krátce po katastrofě a v červenci | TopGis/Jihomoravský kraj

210 tisíc tun odpadu? Úklid až do dubna

Co se týče likvidačních a úklidových prací, ty jsou hotové v samotných obcích. Odpad je ale nadále na shromaždištích. „Předpokládáme, že by firma AVE měla práce na odvozu odpadu a úklidu shromaždišť ukončit nejpozději do konce dubna roku 2022,“ komentuje pro Blesk Zprávy mluvčí úřadu, jak dlouho bude ještě suť a jiné harampádí „na očích“.

Množství odpadu, který je nyní na třech shromáždištích v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a Hodoníně se odhaduje na 210 tisíc tun.