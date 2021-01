Příběh financování Velké ceny ČR motocyklů v Brně veřejnými penězi vstoupil do poslední fáze vyřizování účtů. Rukojmími ve sporu Brna, kraje a Automotodromu Karla Abrahama st. jsou tisíce lidí, kteří si v předprodeji koupily na loňský ročník 25 106 vstupenek. Kdy své peníze uvidí, je zatím ve hvězdách.

Spolek pro pořádání GP ČR Brno, který vlastní město Brno a Jihomoravský kraj, navrhli brněnští radní poslat do insolvence. Městské zastupitelstvo by to formálně mělo schválit příští týden.

Spolek pro GP ČR Brno založilo předcházející vedení kraje s hejtmanem Michalem Haškem (ČSSD) a primátorem Petrem Vokřálem (ANO) kvůli financování soukromých závodů veřejnými penězi. Současné vedení města jej „zdědilo“ i s pětiletou smlouvou na pořádání závodů, která loni vypršela.

Labutí písní 70leté tradice největších motocyklových závodů v České republice, se staly loňské srpnové závody, které se v Brně jely kvůli koronakrizi bez diváků.

S koncem Velké ceny ovšem propukla otevřená válka mezi městem, krajem a Automotodromem. „Spolek nemůže vypořádat všechny závazky, plynoucí z uspořádání závodů série MotoGP v Brně v roce 2020 a jejich zrušení v roce 2021, pokud bude Automotodrom Brno trvat na svých sporných požadavcích, tedy na úhradě neobjednaných oprav a nájemného za závod, který se nepojede,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Spolku navíc ještě zbývá vrátit peníze držitelům vstupenek. Motocykloví nadšenci si totiž koupili v předprodeji na loňský ročník přes 25 000 vstupenek. Ty nejdražší lístky stály kolem 11 tisíc.

Radnice ujišťuje, že peníze, které má Spolek k dispozici, stačí pro úhradu zalistovacího poplatku za ročník 2020 i na vrácení peněz všem držitelům vstupenek.

Automotodrom chce po Brnu a kraji 60 milionů

Brnu a Jihomoravskému kraji se však dosud nepodařilo vyjednat dohodu s pronajímatelem Masarykova okruhu, tedy se společností Automotodrom Brno Karla Abrahama staršího.

Veřejné rozpočty přitom soukromou společnost až dosud desetiletí živily. Z materiálů, které byly předloženy Radě města Brna a které budou mít k dispozici i zastupitelé, vyplývá, že Automotodrom Brno uplatňuje vůči Spolku dvě pohledávky.

„Společnost vznesla požadavky na úhradu částky představující náklady za údržbu a opravy trati související s konáním Mistrovství světa závodů silničních motocyklů v období let 2016 až 2019 ve výši 22 286 258 Kč a nájemného za využití Masarykova okruhu v letošním roce ve výši 27 219 279 Kč,“ uvedl mluvčí magistrátu Poňuchálek. V součtu se tedy jedná o takřka 60 milionů korun s DPH.

Automotodromu je 5,5 milionu málo

Spolek nabídl Automotodromu 5,5 milionu korun jako vypořádání smlouvy a nákladů souvisejících se zajištěním jiného nájemce okruhu v původně plánovaném termínu konání závodů MotoGP v roce 2021.

„To by neměl být s ohledem na mediální prohlášení zástupců společnosti Automotodrom Brno o vytíženosti okruhu a čekací lhůtě na pronájem v řádu měsíců či let zásadní problém,“ zdůraznila brněnská radnice.

Automotodrom však tuto částku opakovaně odmítl. Své požadavky totiž považuje za oprávněné. Se Spolkem pro GP ČR Brno má Automotodrom uzavřené smlouvy, které podle mluvčího Petra Boháče nikdo neukončil.

„Důrazně žádáme, aby společnost Automotodrom Brno nebyla brána jako rukojmí ve vztahu k držitelům vstupenek, kteří oprávněně očekávají vrácení peněz, stejně jako k ostatním věřitelům,“ vzkázal Brnu a kraji mluvčí Boháč.

Peníze nejsou

Brno a kraj nejsou navzdory desetiletí zavedené praxi již dále ochotny sypat veřejné peníze do soukromého subjektu. „Spolek nemá dostatek finančních prostředků na úhradu všech evidovaných závazků,“ vzkázala radnice na Automotodrom.

Ze strany Brna přichází v úvahu pouze případné dorovnání nákladů souvisejících s konáním ročníku 2020.

