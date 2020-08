Bez českých diváků, českých jezdců i českých médií. Zato za milion eur (zhruba 26 milionů Kč), výhradně z kapes českých daňových poplatníků, se o víkendu pojede Velká cena motocyklů v Brně. Co víc: Pořadatelé dělají všechno pro to, aby lidem znemožnili byť jen zahlédnout své motocyklové idoly. Podnik tak připomíná Velkou cenou duchů. Důvodem jsou omezení kvůli koronaviru.

„Vstup na automotodrom je přísně zakázán. Nejezděte proto nikdo, prosím, k okruhu,“ vzkázala lidem ředitelka Automotodromu Ivana Ulmanová.

Stovky, možná tisíce motoristických fandů se přesto chystají k plotům závodiště, od kterých je aspoň na zlomek trati vidět. „Vstup do lesa lidem zakázat nemůžeme. Bude-li se ale u drátů srocovat více lidí, zasáhneme,“ pohrozil šéf jihomoravské policie Leoš Tržil. Tak to totiž nařídila španělská firma Dorna, v jejíž režii se závody mistrovství světa jezdí.

Zkrátka přijdou i techničtí nadšenci, kteří plánovali, že nad závodiště vypustí své drony. „Je vyhlášena bezletová zóna, jejich provoz znemožníme,“ varoval policista.

K absolutní izolaci Masarykova okruhu se přidal i dopravní podnik. „Žádné speciální linky, jako jindy, nepojedou. Naopak. Zastávky MHD, které jsou v blízkosti okruhu a odkud se dá k závodišti dojít, budou projíždět pravidelné autobusy linky 402 bez zastavení,“ vzkázal dopravce.

Neprojedete ani autem

Od pátku do neděle budou silnice v okolí Masarykova okruhu v režimu zvláštního užívání. V praxi to znamená, že řidiči bez povolení neprojedou po silnicích III/6021 a III/3842. Ze Žebětína do Ostrovačic se pojede po obousměrné objížďce přes Veselku

Pět tisíc vyvolených

Absenci diváků zdůvodnila Dorna hygienickým rizikem souvisejícím s koronavirem. Uvnitř areálu přitom bude působit 5 000 lidí, zajišťující provoz okruhu a servis motocyklovým týmům. Dovnitř nesmí kromě nich nikdo, ani novináři. Proč se za těchto podmínek závody vůbec jedou, politici zdůvodňují „tradicí a rodinným stříbrem“. Grand Prix České republiky se tak letos jede poprvé v sedmdesátileté historii bez diváků.

Miliony sem, miliony tam

Zalistovací poplatek na závody bez diváků nakonec Spolek pro pořádání GP, tvořený Brnem a Jihomoravským krajem, uhádal s Dornou na 1 milion eur (zhruba 26 milionů Kč). Původní částka měla činit dokonce 4,6 milionů euro (zhruba 120 milionů Kč). Součástí dohody je i pořádání závodu v roce 2021, to zaplatí veřejné rozpočty 6 milionů eur (156 milionů Kč). Vstupenky, které si na letošek pořídilo 22 000 lidí, platí pro příští rok.

Propagace ČR? Ne, americké limonády…

Pořadatelé, kteří vydali z veřejných rozpočtů milion eur za možnost pořádat závody bez diváků, tvrdí, že jsou obrovským zviditelněním ČR a Brna ve světě. Název Monster Energy Grand Prix ČR však propaguje americkou limonádu. „Reklamy na Českou republiku, které slíbila Dorna vysílat během televizního přenosu, nikdo z nás ještě neviděl,“ přiznala ředitelka okruhu Ulmanová.

Motorky jsou prý důležité jako nemocnice

Kvůli platbám z veřejných peněz prohlásily kraj a Brno soukromou Velkou cenu motocyklů v Brně za akci, podléhající „závazku veřejné služby“. Tedy jsou prý ve stejném obecném zájmu společnosti jako například MHD, pošta, veřejnoprávní vysílání, zdravotní a sociální služby či odpadové a vodní hospodářství nebo energetika. Tyto činnosti totiž lze platit z daní.

Mejdan bez kontroly

K Automotodromu nesmí ani česká média. Španělská firma dovnitř pustí jen zahraniční novináře a čtyři vybraní české korespondenty zahraničních médií. „Proč to tak je, nevíme, musíte se zeptat Dorny,“ sdělila ředitelka okruhu. K promotéru Carmelo Espeletovi se však nelze přiblížit. Informace plynoucí zevnitř okruhu tak nelze ověřit.

Uzavřené ghetto

Už v neděli začalo uvnitř neprodyšně uzavřeného okruhu testování na covid-19, které je v režii organizace Dorna, na jejíž vrub jdou i náklady. „Výsledek testování se nahrává do aplikace, v níž bude mít každý účastník Grand Prix přiděleno unikátní ID,“ řekla ředitelka Ulmanová. Pokud by byl někdo pozitivní na covid-19, půjde do karantény a s ním i jeho okolí. Marodit budou v nemocnici v Brně.

Závodníky nezahlédnete ani náhodou

Závodníci nevyrazí do Brna, jak bylo dříve zvykem. I oni jsou Španěly centrálně kontrolováni, navíc mají doporučeno, aby se vzájemně nepotkávali a neshlukovali. Stravování mají zajištěné na okruhu a časově je rozprostřeno tak, aby došlo k minimálnímu kontaktu. Týmy mají přímo na okruhu i obytné kamiony, ve kterých budou jezdci i spát. Do luxusních hotelů v Brně zamíří jen šéfové v čele s promotérem Carmelo Espeletou.