Bude nebo nebude letos Velká cena Brna? Jet by se měla bez diváků od 7. do 9. srpna. Zde se nákladný motocyklový závod opravdu uskuteční, se rozhodne v příštích dnech. Kvůli závodu, který ročně spolkne přes 100 milionů korun ze státního rozpočtu, i rozpočtů Brna a Jihomoravského kraje, se hejtman s primátorkou stačili rozhádat. Hejtmanovi se nejlíbí, že Brno o závodu mluví, když ještě není jasné, jak to bude.