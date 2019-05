Jihomoravský kraj i město Brno chtějí stůj, co stůj udržet Velkou cenu motorek v Brně. Každý z úřadů chce proto do sportovního klání nasypat dalších 2,5 milionu korun. Z chybějící částky 65 milionů by ale stále scházelo 60 milionů. Navíc musí zvýšenou podporu odsouhlasit zastupitelé.

„Jihomoravský kraj udělá všechno pro to, aby tento svátek všech milovníků motoristického sportu se slavnou historií mohl být v České republice zachován. Možnosti města i kraje jsou omezené, přesto navrhujeme podpořit letošní ročník částkou dalších 5 milionů korun (2,5 mil. Kč Jihomoravský kraj a 2,5 milionu Kč město Brno - pozn. red.). To je ale opravdu hraniční suma,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá (37, ANO). Jenže dalších 60 milionů pořád chybí...



Další miliony by podle hejtmana Bohumila Šimka (60, ANO) mohlo přinést jednání bývalého primátora Brna Petra Vokřála (55, ANO) s vedením Automotodromu. „Výsledkem je nabídka Automotodromu podílet se do budoucna na provozních nákladech celé akce, a to až do výše 5 milionů korun ročně. Navíc opět chceme jednat s premiérem Babišem,“ upřesnil Šimek.

Velká cena České republiky silničních motocyklů se na Masarykově okruhu jezdí už od roku 1950. Závody byly součástí mistrovství světa v letech 1965 - 1982 a od roku 1987 jsou opět jeho trvalou součástí. Každoročně na ně zavítají statisíce návštěvníků.



VIDEO: Motorkáři jezdí na brněnském okruhu nejen závodně, ale i při vzpomínkových jízdách.