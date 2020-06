Přes narůstající kritiku, že akce polyká stále větší veřejné peníze kvůli tomu, že promotér, španělská Dorna, tzv. zalistovací poplatek stále navyšuje, u většiny přítomných převážil názor akci dál pořádat.

„Pokud neschválíme variantu A, zbývá hlasování o druhé možnosti. Pořadatelský spolek by musel podat návrh na insolvenci,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Hladík: Co bude dál?

„Pokud příspěvek podpoříme, musíme se zároveň zamyslet, co bude dál. Před čtyřmi roky byl příspěvek města na velkou cenu 10 milionů, pak 20, teď už 30 milionů,“ reagoval náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL). Ten se domnívá, že stát by měl garantovat letos i za rok pro motocyklový závod příspěvek shodně po 55 milionech korun.

Dostane šanci část diváků?

„Osmdesát procent Brňanů vnímá tuto akci pozitivně, proto je potřeba ji podpořit,“ reagoval vstřícně i exprimátor Petr Vokřál. Schválený návrh obsahuje i dvě povinnosti: Primátorka má zahájit s Dornou jednání o následné pětileté smlouvě a s vládou a ministerstvem zdravotnictví projednat možnost omezeného počtu diváků v ochozech Masarykova okruhu.



Velká cena Brna se jede podle oficiálního kalendáře od 7. do 9. srpna bez diváků.

Příští rok 186 milionů

Podle ministerstva pro místní rozvoj směřují jednání k dohodě. Zalistovací poplatek pro pořádání závodů za roky 2020 a 2021 bude dohromady 7 milionů eur, tedy asi 186 milionů korun.

Z toho by měl v příštím roce 85 milionů korun poskytnout stát. Ten má v rámci závodního víkendu dostat také exkluzivní mediální prostor, kdy bude moci odstartovat kampaň „Czech Republic: The Country For The Future“ na podporu oživení cestovního ruchu a kongresové turistiky v Česku.

VIDEO: Kempy v okolí Masarykova okruhu v Brně z policejního vrtulníku.

délka: 00:48.01 Video Záběry na kempy v okolí Masarykova okruhu z policejního vrtulníku Policie ČR