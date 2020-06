„Prodeje jsou mizivé. Od 1. dubna si vstupenky koupilo 42 lidí. A většina z nich navíc jen na čtvrteční procházku závodními boxy,“ uvedla pro Blesk.cz mluvčí brněnské radnice Kateřina Gardoňová.

Podle ní se ale ještě jedná o možnosti alespoň částečné přítomnosti diváků. „To není ještě vyloučeno,“ upřesnila mailem.

Brno první fakturu nezaplatilo, o další se licituje

Zatímco sami motorističtí fanoušci srpnový přijezd na Moravu odpískali, v Brně vrcholí každoroční hádky, kdo a jak závody zaplatí. Jistý je pouze fakt, že celá suma zalistovacího poplatku pro španělského promotéra půjde výhradně z peněz daňových poplatníků. Soukromý sektor se na nákladech závodů nepodílí.

Do Brna již dokonce dorazila faktura na 2,3 milionu eur (60 milionů Kč), což je polovina z původně plánovaného zalistovacího poplatku 120 milionů korun pro letošní rok. Splatná byla ve středu.

Zchátralé depo Masarykova okruhu oživí 100metrové graffiti: Připomene zašlou slávu

Promotér ještě s platbou počká

Brno a Jihomoravský kraj, které spolu se státem prostřednictvím Spolku závody pořádají, se rozhodly tuto částku nezaplatit. „Stále probíhají jednání o nových podmínkách pro roky 2020 a 2021,“ vysvětlila k tomu mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Brno se s krajem kvůli tomu rozhádalo. Městu se zdá být poplatek příliš vysoký, budou proto o něm v úterý hlasovat zastupitelé.Dorna, která Brnu tradičně hrozí, že závody z kalendáře mistrovství světa vyškrtne, souhlasila s tím, že počká na peníze do příští středy.

Kraj i město měly dát na letošní závody shodně po 30 milionech korun, stát se měl podílet částkou 55 milionů.

Dohady o Velké ceně motorek v Brně: Promotér chce "balík", ale závody by byly bez diváků

To se nelíbí řadě lidí a proti jsou i někteří krajští zastupitelé. „Grand Prix by měla být akce, kterou stoprocentně hradí stát, bez finanční účasti kraje a města. Myslím si, že to potvrzuje právě letošní rok, kdy je ekonomika krajů a měst zasažena koronavirem,“ shrnul námitky řady kolegů krajský zastupitel Michal Doležel (za Žít Brno)

Příští rok bude závod stát 186 milionů

Podle ministerstva pro místní rozvoj směřují jednání k dohodě, která praví, že zalistovací poplatek pro pořádání závodů za roky 2020 a 2021 bude dohromady 7 000 000 eur, tedy asi 186 milionů korun.

Španělský promotér Moto GP se slitoval: Dovolil Brnu výdělek, povolil reklamy

Z toho by měl v příštím roce 85 milionů korun poskytnout stát. Ten má v rámci závodního víkendu dostat také exkluzivní mediální prostor, kdy bude moci odstartovat kampaň „Czech Republic: The Country For The Future“ na podporu oživení cestovního ruchu a kongresové turistiky v Česku.

Pod stolem tak zřejmě skončí návrh Brna, který prostřednictvím primátorky Markéty Vaňkové (ODS) žádal, aby se vzhledem k pandemii koronaviru na letošek plánovaný poplatek 4,6 milionu eur (122 milionů korun) přesunul na příští rok.