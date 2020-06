Váhy

S blížícím se koncem týdne jste na pokraji sil. Nadřízený si na vás asi zasedl, či co. Dávejte si velký pozor na to, komu z kolegů se v práci svěříte. Nejlepší by bylo nesvěřovat se nikomu. Dotyčný by vás v tom mohl ještě pořádně vymáchat.