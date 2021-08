Kojení je přirozenou součástí života. Občas se ale vedou spory, jestli je v pořádku kojit na veřejnosti. Živé jsou také diskuse o tom, do jakého věku vlastně dítě k prsu pouštět. Ačkoliv se objevují extrémy, kdy matky kojí i šestileté potomky, podle světových expertů není k zahození dítě kojit do dvou let. Ke Světovému týdnu kojení zveřejnila dobu svého kojení i pirátská poslankyně Olga Richterová, která dětem dopřávala mateřské mléko i po třetích narozeninách.

Mateřské mléko je naprosto ideální první potravinou každého z nás. „Je bezpečné, čisté a pomáhá chránit před nemocemi. Kojení je jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit zdraví a přežití dítěte,“ míní Světová zdravotnická organizace na twitteru ku příležitosti Světového týdne kojení, který končí 7. srpna.

Ne všem ženám se ale daří dítě k prsu správně přiložit. Případně nemohou kojit kvůli vážné infekci či kvůli špatné laktaci. „Dříve se udávalo, že kojit nemůže okolo 3–5 % žen, nově se udává okolo 1 %,“ uvádí lékařka Anna Mydlilová z Thomayerovy nemocnice. Některé maminky by podle expertů i kojit mohly, jen třeba neznají všechny techniky nebo doporučení, a tak se kojení vzdají.

Podle Mydlilové se stává, že žena ukončí kojení i proto, že v porodnici nedošlo k včasnému přisátí. Navíc jsou podle ní ženy často ovlivněné i mylnou představou, že mateřské mléko lze nahradit umělými výrobky, aniž by mělo nějaké následky. A přináší i další důvody, proč některé ženy nekojí nebo kojí jen málo a krátkou dobu:

Neznalost o mechanismech tvorby mléka.

Neznalost techniky správného umístění dítěte k prsu.

Rodina nové maminky, která i přes dobré úmysly uvrhne maminku do nejistoty.

Oddělení matky a dítěte po porodu.

Video Co jste možná nevěděli o kojení? - Baby Destination / titulky Adam Balažovič

Lékařka tyto důvody podrobněji rozvinula. „Subjektivní překážky novopečené maminky, nízká sebedůvěra, předchozí špatná zkušenost s kojením. S tím souvisí i bolestivé pocity u kojení při špatném způsobu přiložení miminka.

Strach a nervozita zvyšují u matky stres z kojení

Je-li dítě špatně přiložené, je pro matky vždy kojení bolestivé a jde kojit se strachem. Strach a s tím spojená nervozita se promítá do dějů spojených s tvorbou a uvolněním mléka. Nejistota matky se promítá na chování dítěte a dítě pláče. To zvyšuje míru stresu a bolesti u matky. Je-li dítě špatně přiloženo, vždy se mléka špatným způsobem sání odpije méně, následkem je pak menší tvorba mléka za několik dní,“ dodává Mydlilová Blesk Zprávám k technice.

Mydlilová zmiňuje, že vždy může mamince pomoci laktační poradkyně či lékař – ať už s výživou, nebo se správnou technikou kojení. Ohledně výživy ale expertka dodává, že není potřeba speciální dieta ani strava a pití „za dva“.

Poslankyně o kojení do tří let

Více než správná technika kojení nebo to, jak ovlivňuje mléko životospráva, se ale veřejně řeší nejčastěji věk, do kterého matky své děti kojí.

„Vnímám, že někomu může připadat nepatřičné, když žena kojí dítě déle než pár měsíců. Přitom zdravotní benefity trvají i poté, a navíc děti jsou různé a každému to vyhovuje trochu jinak, tak proč to řešit? Já jsem své děti kojila obě přes jejich třetí narozeniny, protože to potřebovaly, jiným dětem samozřejmě stačí jiná doba,“ okomentovala Světový týden kojení na facebooku pirátská poslankyně Olga Richterová.

Stejně jako i WHO nebo odbornice oslovená Blesk Zprávami zmiňuje poslankyně benefity kojení – předcházení alergiím, nemocím a podporuje rozvoj vzájemného vztahu dítěte s matkou.

Zmiňované kojení do tří let věku je podle světových měřítek ještě v normě. WHO například upozorňuje na to, že začít by se mělo již první hodinu po porodu a pokračovat by se mělo minimálně šest měsíců. „Téměř 2 ze 3 kojenců nejsou výhradně kojeny po dobu doporučených 6 měsíců a tato míra se za dvě desetiletí nezlepšila,“ varuje WHO, která tak důrazně doporučuje kojící matky podporovat.

Ačkoliv WHO v „kojící kampani“ zmiňuje, že přísun mateřského mléka by mohl trvat až do dvou let, podle Mydlilové to může být i delší doba. „Podle potřeb maminky a dítěte,“ podotýká lékařka.

Mateřské mléko a covid-19

Vzhledem k současné pandemii covidu-19 se Blesk Zprávy ptaly i na to, jak je to s covidem a kojením. „Studie zdokumentovaly, že mateřské mléko obsahovalo ochranné protilátky covidu-19 od matky a že bylo extrémně vzácné (pokud vůbec), že by došlo k přenosu viru jako takového do mateřského mléka. Nejenže již nebylo váhání doporučit kojení hned po narození, ale také aktivní obhajoba a podpora kojení pro takové matky. Bylo dokonce doporučeno odsávat mateřské mléko od symptomatických matek na covid-19 kvůli protilátkám,“ uvádí k tématu Mydlilová.

Pandemií v souvislosti s kojením se zabývá i WHO. Ta ve videu doporučuje dodržovat bezpečnostní opatření v případě hrozby nákazy, a tedy si dezinfikovat ruce a při kontaktu s dítětem raději nosit roušku.