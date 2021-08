Nedostatek stavebnin dál šponuje ceny bytů. Přidá se krach slabších firem a nezaměstnanost?

Nedostatek stavebních surovin a materiálů a jejich vysoké ceny mohou vést ke krachu slabších článků dodavatelského řetězce. To v konečném důsledku přinese problémy se zaměstnaností. Aktuální růst cen je naprosto bezprecedentní. ČTK to dnes řekl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Podle odborníků je jednou z příčin nedostatku surovin omezení v námořní dopravě.

Podle vyjádření zástupců stavebních firem, které ČTK oslovila, vzrostly ceny oceli a izolačních materiálů meziročně až o 100 procent, u některých výrobků ze dřeva ještě více. Jak uvedli, stavebních materiálů je nedostatek, prodlužují se dodací lhůty a budoucí vývoj se dá těžko odhadnout.

Dřevo zdražilo až o 160 procent

Z údajů skupiny Metrostav vyplývá, že například stavební dřevo od září 2020 do konce května 2021 zdražilo až o 160 procent, betonářská ocelová výztuž téměř o 100 procent, pěnový polystyren EPS o 83 procent. Podle dat z webových stránek prodejců stavebních materiálů stojí kilogram výztuže v závislosti na šířce 50 až 70 korun. Balení s pěti deskami polystyrenu o šířce 50 milimetrů se dá pořídit zhruba za 90 korun. Akustická cihla se šířkou 190 milimetrů stojí kolem 70 korun.

„Už máme konkrétní příklady, kdy firmy odstupují od vysoutěžených kontraktů s omluvou, že nejsou v současné chvíli schopny garantovat cenu a termín dodání, jak bylo ve smlouvě uvedeno. Netýká se to jen veřejných zadavatelů, ale i soukromých investorů,“ uvedl Nouza.

Důsledky aktuální situace se podle něj budou týkat všech, jak investorů, tak zadavatelů. „Neplatí, že je to jen problém zhotovitelů a jejich riziko. To, co se odehrává, je bezprecedentní skokový nárůst, který zásadním způsobem ovlivňuje nebo může ovlivnit celý dodavatelský řetězec,“ doplnil Nouza.

Jak dále uvedl, jedním z možných důsledků je odstoupení zhotovitele od smlouvy, a to po splnění všech náležitostí včetně platby penále. „Pro investora to znamená nečerpání přidělených peněz, ať už jde o úvěr nebo dotaci. Vzniká tak problém už mimo zhotovitelskou firmu,“ dodal Nouza.

V Praze stojí metr čtvereční novostavby 120 tisíc korun

Podle developerů se rostoucí ceny a nedostatek stavebních materiálů již začínají projevovat ve zvýšených cenách bytů. Jak uvedli, jednou z příčin je narušení standardního dodavatelsko-odběratelského řetězce kvůli opatřením proti šíření koronaviru, když hranice států byly dlouho uzavřené.

Ceny bytů ve většině regionů Česka přitom výrazně rostly už v minulých letech. Například v Praze zdražily novostavby za posledních šest let o 113 procent a na konci června byla jejich průměrná prodejní cena 118 480 korun za metr čtvereční. Kromě rostoucích cen stavebních materiálů a prací odborníci jako příčiny zdražování uvádějí také nízkou nabídku, rostoucí ceny pozemků, vysoké daňové zatížení nebo zbytečně přísné technické předpisy.

Stavebnictví je se zhruba desetiprocentním podílem na HDP jedním z nejdůležitějších sektorů české ekonomiky. Od roku 2017 tři roky po sobě vzrostlo. V roce 2018 se produkce meziročně zvýšila o 9,1 procenta, nejvíce od roku 2003. Loni stavebnictví kleslo o 6,2 procenta, hlavním důvodem byla opatření proti šíření koronaviru. Letos do konce května kleslo o 2,3 procenta.