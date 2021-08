Ceny lodní dopravy vystřelily o tisíc procent, ta železniční je na pětinásobku oproti loňskému jaru a i letecká mírně zdražila. Důvod? Covid! Stejně jako v dalších odvětvích i dopravce postihla pandemie. „Pro nás jsou hlavní obchodní tahy z východu, to znamená především Čína, Vietnam, Japonsko, Korea – tento region se chová úplně stejně i co se týká cen,“ řekl Blesku výkonný ředitel Českého svazu spedice a logistiky Petr Rožek.

Dopravce trápí nedostatek kontejnerů, což způsobuje zpoždění expedice. Roste také poptávka po zboží. „Vloni v lednu nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo něco stát. Pak šli čínští výrobci do karantény, měsíc a půl se nevyrábělo, tím narostla poptávka v Americe a v Evropě. Ta se odložila i kvůli našemu omezení. Jak se natahoval časový rozestup, šla cena nahoru,“ vysvětlil Rožek.

Z 500 na 5000

Velký lodní kontejner stál před pandemií asi 2000 dolarů (cca 50 tisíc korun), nyní je jeho cena 20 000 dolarů (asi 500 tisíc korun). Do něj se dá naložit asi 100 elektrokol. Před covidem tak vyšla přeprava jednoho kola na přibližně 500 korun, teď už ale na 5000 korun. U velkých položek je zdražení citelné, ale týká se i menšího zboží.

„Když se do kontejneru vejde 20 tisíc párů džínů, tak se cena zvýší z desetníku na dolar. Nárůst bude zkrátka veliký u všeho,“ myslí si Rožek. Otázkou je, jak a kdy se zdražení projeví v maržích obchodníků. „Spousta cen je dneska nasmlouvaná. Ty první tlaky se projeví opožděně, možná dokonce až na vánočním trhu,“ dodal s tím, že není jisté, zda obchodníci budou dovážet všechno zboží. Jelikož se ale jedná o bezprecedentní situaci, Rožek zatím nedokáže odhadnout, čeho by se mohl výpadek týkat.

Čeho všeho se zdražení týká

Hlavně spotřebního zboží, jako je oblečení, obuv, ale třeba i elektroniky nebo zahradního nábytku. Dále pak i stavebních hmot a materiálů, kde do ceny promlouvá výrazně i jejich nedostatek. To by mohl být případ i součástek do výroby. A také je dražší plast, ze kterého se vyrábějí třeba obaly. Naopak alespoň trochu pozitivní je, že by se výrazné zdražení nemělo dotknout potravin. I když tady se zase může projevit další problém v logistice, a sice nedostatek řidičů kamionů.

Jeden produkt, několik zastávek

Nedostatek zboží a problémy s dopravou jsou způsobeny i četnými přesuny jednoho produktu. Typickým příkladem je oblečení nebo elektronika. Například u textilu se třeba bavlna sbírá na polích v Číně, pak putuje do Indie, kde se z ní utká látka. Ta pak míří do Barmy nebo jiné asijské země, kde se šije konkrétní produkt jako tričko či tepláky. Pak míří do Evropy či USA, kde na ně firmy našijí své logo a pak už konečně putuje tričko na pulty obchodů. A pokud se v tomto procesu zadrhne doprava, nejenže to má vliv na dostatek či nedostatek zboží, ale i na jeho cenu. Podobně je tomu u aut nebo elektroniky, kde se různé komponenty vyrábějí na opačných stranách světa.