Káva dramaticky zdražuje, můžou za to mrazy a sucha. Ekonom: Češi si v kavárnách připlatí

Jak moc ceny vyrostly, ukazuje srovnání s posledními roky. Arabica na burze v pátek stála nejvíce od roku 2014. Viníkem přitom nejsou žádné velké machinace, ale především přírodní cykly a počasí. V Brazílii se pravidelně střídají roky, kdy je jednou velká úroda, ale následuje slabší období. Loni zrovna nastal rok, kdy se kávy urodilo hodně. Letošek musel být v tomto ohledu zákonitě horší, ale že bude až tak špatný, nečekal nikdo.

Brazílie totiž řešila mimořádné sucha, odhady se pohybují kolem nejhorších za posledních 20 až 100 let. Například Christina Valle, pěstitelka kávy ze zdejšího státu Minas Gerais, popisuje, že ačkoliv se její rodina plodině věnuje více než 50 let, dosud podobné sucho neviděla. „Normálně mi sklizeň trvá tři měsíce, letos mi trvala jen měsíc,“ nastínila pro The Wall Street Journal.

K suchům se navíc přidal mráz. „Teploty okolo bodu mrazu byly hlášeny ve většině Minas Gerais, Parany a také v São Paulu. Zatím není jasné, jak velké škody jsou, ale podstatná část úrody je zničena,“ uvedl analytik skupiny Price Futures Group Jack Scoville pro agenturu AFP. Káva je tropická plodina, pokud teploty klesnou pod 5 °C, zemře. Nejnáchylnější na výkyvy jsou přitom mladé rostliny, jež jsou klíčové pro budoucí úrodu.

Nepomáhá ani neklidná politická situace v Kolumbii, další pěstitelské velmoci. Protivládní demonstranti v posledních týdnech zablokovali dálnice a přístavy, což zkomplikovalo export zrn, ačkoliv zde byla lepší úroda než v Brazílii. A Vietnam, třetí kávová země (zodpovědná za třetinu světové produkce robusty), se potýká s nedostatkem přepravních kontejnerů a s rostoucími cenami dopravy. Káva se na rozdíl od ostatních komodit může přepravovat jen v kontejnerech.

Ve výsledku je tedy nejen málo zrn, ale dodávky jsou opožděné. A to všechno v situaci, kdy se svět probouzí z pandemie covidu a kavárny v řadě zemí se otevírají, tudíž budou kávu potřebovat. Poptávka aktuálně převyšuje nabídku, a základní ekonomické pravidlo praví, že když k něčemu podobnému dojde, ceny jdou nahoru. Týká se to jak robusty, ze které se obvykle vyrábí instantní či granulovaná káva, tak kvalitnější arabicy, se kterou pracují kavárny.

Připlatíme si, ať chceme, nebo ne

Ekonom Lukáš Kovanda dokonce stav nazývá těžkými časy pro milovníky kávy, přičemž potvrzuje, že kavárny, i ty české, budou muset jít s cenou oblíbených nápojů nahoru. „Starbucks podle dnešní zprávy The Wall Street Journal předpokládá, že silné tlaky na růst cen kávy přetrvají řadu měsíců. Řetězec připouští, že bude muset s cenou pro své konečné zákazníky nahoru. Za cenovým vzestupem jsou celosvětové důvody, takže zdražování se nevyhnou ani konzumenti v ČR. Za kávu si mohou nakonec připlatit až o 25 více než ještě loni před propuknutím pandemie,“ uvedl Kovanda.

Toto zdražování v provozovnách ale podle něj teprve nastane, protože zatím ještě obchodníci čerpají z dřívějších zásob. Důvodem pro růst cen kávy pak jsou podle něj skutečně především sucha a mrazy v Brazílii, případně zádrhely v logistice. „I tato přepravní krize, daná nedostatkem lodních kontejnerů či pandemickými omezeními nakládky v přístavech, vede k nebývalému tlaku na zdražení kávy,“ upozorňuje ekonom.

Kovanda rovněž podotýká, že kavárny s největší pravděpodobností kávu zdraží i proto, že nemají dostatek personálu. „Servírky či číšníci nebo baristky a baristové dávají přednost jiným pracovním pozicím, neboť stále nemají jistotu, že zvláště nepříznivá covidová situace už nadobro odezněla a uzavírky se nevrátí,“ říká ekonom.

Nutno ale podotknout, že podle některých názorů byly ceny kávy v posledních letech příliš nízké. „Producenti kávy mají za sebou velmi dlouhou krizi,“ míní Valeria Rodriguezová, šéfka veřejných vztahů ve fair trade asociaci Max Havelaar. „Během posledních čtyř let musela většina z nich operovat se ztrátou,“ řekla pro AFP.

Každý Čech podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v roce 2019 zkonzumoval v průměru 2,2 kilogramy kávy. Meziročně to byl nárůst o 5,4 procenta. Data pro rok 2020 ještě nejsou k dispozici.