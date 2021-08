Někteří politici se před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny uchylují ke špinění Romů, protože mají za to, že jim to u voličů přinese úspěch. V Letech to řekl řekl Čeněk Růžička z Výboru pro odškodnění romského holocaustu v ČR. Dnešní pietní akt v místě někdejšího koncentračního tábora připomněl romské oběti z druhé světové války. Akce se tradičně koná v květnu, letošní termín se podle Růžičky podruhé posunul kvůli koronaviru.