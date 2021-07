Fotbalové mistrovství jako příčina domácího násilí v Anglii: Jak je na tom Česko?

Letošní Mistrovství Evropy ve fotbale skončilo porážkou Anglie a vítězstvím Itálie. Fotbal už od jeho počátků je spojován s agresí a násilím, zejména mezi fanoušky. Výtržnosti na tribunách, bitky fanoušků u stadiónů, či násilné střety zklamaných fanoušků s fanoušky vítězných týmů - to jsou obrázky v médiích, které už nikoho nepřekvapí. Fotbalové zápasy jsou ale také spojovány ze zvýšeným počtem domácího násilí. Už před letošním EURO na to upozornila kampaň britského Národního centra pro domácí násilí. Blesk Zprávy zjišťovaly, zda se sportovní klání podepisují i na statistikách domácího násilí v Česku.

„Když Anglie dostane nakládačku, ona ji dostane taky“ - tímto výmluvným sloganem upozorňovalo Národní centrum pro domácí násilí. Vycházelo tak ze studie z roku 2013, která zmonitorovala domácí násilí v hrabství Lancashire v severní Anglii během mistrovství světa v letech 2002, 2006 a 2010. V té době zaznamenaly krizové linky a policie nárůst hlášení případů domácího násilí až o 26 %, pokud Anglie remizovala nebo vyhrála a pokud Anglie prohrála, tak se počet hlášených případů zvedl o 38 %.

Kdy obětem hrozí největší nebezpečí?

Novější studie Londýnské školy ekonomie a politických věd, kterou zveřejnil časopis The Economist, zkoumá problematiku mnohem podrobněji. V letech 2012 až 2019 bylo v okolí Manchesteru zaznamenáno přes půl milionu případů domácího násilí, související se 780 fotbalovými zápasy, které hrály týmu Manchester City a Manchester United.

Autoři studie tak díky tomu dokázali i přesně zmapovat, kdy hrozí obětem nebezpečí. Násilí se dopouštěli zejména muži, konzumující během zápasů alkohol. Během zápasu, který obvykle trvá kolem dvou hodin, počet hlášených napadení klesl, protože agresor se samozřejmě soustředí na hru a popíjení. V prvních čtyřech hodinách po skončení zápasu se počet volání o pomoc zvedá a vrcholu dosahuje deset až 12 hodin po prvním výkopu. To znamená, že u zápasu, který začínal v 15:00, zaznamenaly krizové a policejní linky první hovory v 19. hodin a největší počet volání byl pak mezi jednou a třetí ráno.

Oběť: Útoky jsem přestala časem počítat...

Po Euru 2020, kdy domácí tým Anglie prohrál s týmem Itálie, se navíc podle portálu iNEWS ukázalo, že obavy neziskových organizací se naplnily. Od zahájení šampionátu 11. června zaznamenalo britské Národní centrum pro domácí násilí až o 400 případů více, než v měsíc před prvním zápasem. 90 % obětí násilí tvořily ženy, 10 % byli muži. Portál také sdílel zkušenost jedné z obětí, ženy jménem Bryan, která uvedla, že fotbal byl spouštěčem domácího násilí u jejího nyní už bývalého manžela.

„Myslím, že fotbal samotný nezpůsobuje domácí násilí. Ani alkohol. Ale pokud máte někoho, kdo má výbušnou a urážlivou povahu, a když si k tomu přidáte trochu alkoholu, může to být problém. Časem už jsem přestala počítat, kolikrát mě exmanžel napadl, když „jeho“ tým prohrál. Když šel na zápas a jeho tým prohrál, většinou skočil kvůli výtržnostem v policejní cele, kde ho drželi do druhého dne, a já si tak mohla oddechnout,“ popisuje žena.

Tržné rány i bodnutí

Navíc problém domácího násilí během sportovních utkání se netýká jen Anglie. Na konci 80. let bylo o 10 % více případů domácího násilí hlášeno v USA ve Virginii během zápasů amerického fotbalu. Záchranná služba přivážela oběti, které utrpěly pády, tržné rány, údery různými předměty, dokonce i bodnutí a postřelení. Studie v Austrálii naopak odhalila vzrůstající trend domácího násilí během rugbyových zápasů.

Jak je na tom Česko?

Podle průzkumů má v Česku zkušenost s domácím násilím 40 % žen. Zda v tom hraje roli fotbal, to neziskové organizace netuší. „Bohužel v ČR na to nemáme žádná dostačující data, která by podobný trend potvrzovala či vyvracela,“ řekla Blesk Zprávám Eva Michálková z proFem, centra pro oběti domácího a sexuálního násilí.

Podle Zdeny Prokopové z centra ROSA, je obětí domácího násilí v Česku každá třetí až pátá žena.

„Příčinou domácího násilí není ani alkohol, či neúspěch např. ve fotbalu, ale toto může být spouštěčem násilného chování. Frustrace z neúspěchu fotbalového týmu u „násilného“ fanouška může být eskalátorem násilí vůči nejbližšímu, tedy své partnerce," dodává Prokopová.

To naznačují i autoři studií. Domácí násilí kvůli fotbalovým zápasům spouští u některých jedinců neschopnost vypořádat se s hněvem či nadměrným množstvím alkoholu nebo drogami. Pro fanouška znamená fotbalový zápas emoční stresovou situaci. Sledování fotbalu či jiného sportu bývá spojeno s nárůstem hladiny testosteronu, kteří vědci spojují právě s agresivním chováním.

Zákaz prodeje alkoholu na stadionech?

Ve Francii už nejen násilnému chování na stadionech pořadatelé předcházejí zákazem prodeje a konzumace alkoholu v prostorách konání zápasů. V Austrálii se zápasy čím dál častěji pořádají ve všední dny či pozdě večer. Lidé v pracovní dny totiž tolik nepijí alkohol.

Stali jste se oběťmi sexuálního násilí, obtěžování nebo domácího násilí? Na tyto organizace se můžete obrátit:

proFem:

Tel.: 608 222 277 Objednávání na konzultace a informace (po-pá 9-15)

Linka právní pomoci (út 9-12, st 17:30-20:30)

Anonymní online chat (po 9-12, st 16-19)

Online poradna (na dotazy odpovídají do 10 dnů)

Rosa:

SOS linka: 602 246 102 (po-pá 9-18)

Tel.: 241 432 466 (po-pá)

E-mail: info@rosacentrum.cz

Acorus:

Tel.: 283 892 772

E-mail: info@acorus.cz

Persefona o.s.:

Tel.: 545 245 996

Mobil: 737 834 345

E-mail: domacinasili@persefona.cz

Aplikace Bright Sky CZ:

Mobilní aplikace pro oběti domácího násilí