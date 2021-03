Domácí násilí během koronakrize eskaluje. Oběti jsou nyní ještě více izolované a fyzické i psychické týrání se u nich může pomalu stupňovat. Podle organizací a expertů by se měl začít problém řešit a první pomoc obětem by podle nich mohli přinést jejich kolegové a zaměstnavatelé. Právě práce je totiž pro řadu obětí často jediným útočištěm. Radí proto, jak případně domnělou oběť oslovit, či jak poskytnout vhodnou pomoc.

Fackování, škrcení, tahání za vlasy, odjímání svobody pohybu, řvaní, vyhrožování smrtí, ponižování... to je jen malý výčet věcí, se kterými se musí potýkat oběti domácího násilí. Podle průzkumu nadace Vodafone se s nějakou formou fyzického nebo sexuálního násilí setkala každá pátá žena v Česku, každá druhá pak s týráním psychickým.

Nejedná se o týrání, které by přetrvávalo 24 hodin v kuse, jak poznamenává psycholožka z organizace ROSA Branislava Marvánová Vargová. „Střídají se různé fáze. Nejdříve narůstá napětí, kdy už oběť tuší, že by mohlo k něčemu dojít. Násilný partner je agresivnější a agresivnější. Po aktu násilí přichází zdánlivá fáze klidu, kdy se násilník začne omlouvat,“ vysvětluje expertka během online diskuze firem snažící se potlačovat domácí násilí.

Nejdříve výprask, poté květina

Marvánová Vargová uvádí i osobitý příklad. „Obrátila se na mě klientka, která se mi svěřila, že jí partner přinesl na Mezinárodní den žen květinu. Květina ale přišla poté, co ji surově napadl,“ uvádí.

Právě toto chování jako na houpačce je podle expertů důvodem, proč se některé ženy zdráhají hledat pomoc. Manipulativnímu partnerovi mohou jeho kání uvěřit. „Moment mezi druhou a třetí fází cyklu násilí je klíčový. V tu chvíli jsou ženy motivovány vyhledat pomoc. Motivace ale klesá s časem, proto ta pomoc musí být dostupná ve chvíli, kdy k tomu násilnému aktu dojde,“ podotýká.

Marvanová Vargová tento poznatek přinesla během diskuze, která cílila na řešení domácího násilí v práci oběti. Právě pracovní prostředí totiž bývá pro oběti kolikrát jediným útočištěm. Na to konto se tak s organizací ROSA spojily firmy Vodafone, Avon a IKEA, aby daly dohromady své poznatky a zkušenosti s hledáním řešení právě v práci obětí.

Oběť v práci? Menší efektivita i výpověď

Podle průzkumu nadace jakákoliv forma domácího násilí ovlivňuje oběť i v práci. Především pak v době pandemie, kdy je řada obětí uvězněná doma na home officu. Celkově ale vyšlo najevo, že 38 % oslovených obětí uvádí, že kvůli týrání jim výrazně klesla v práci produktivita a 13 % dokonce uvedlo, že muselo kvůli partnerovi podat výpověď.

Firmy by tak podle expertů měly nabízet obětem pomoc, ať už ve formě „udělení času na vyřešení situace“ nebo ve formě psychologické pomoci. Hlavní roli by v tomto mohli hrát i nejbližší přátelé a kolegové oběti.

Expertka: Chce to trpělivost

Blesk Zprávy se nato konto ptaly, jaký krok mohou kolegové učinit v případě, že mají důvodné podezření, že u ženy nebo muže to doma není zcela v pořádku. „Doporučovala bych trpělivost v to, že oběť najde odvahu svůj problém řešit a odvahu v tom, aby přijala pomoc. Lze se s ní domluvit na tom, že jí doprovodíte k nějakému centru, nenápadně pohodíte letáček o domácím násilí v její blízkosti nebo se můžete domluvit i na kódu o přivolání pomoci - třeba že vám zašle prázdnou SMS, když se schyluje k fyzickému nebo psychickému napadání,“ radí expertka.

Zdůrazňuje, že je především důležité netlačit na oběť samotnou. Často se totiž oběť může obávat, že když se svěří s problémem, situace se ještě zhorší. „Klíčové je hlavně zjistit, v jaké situaci se nachází,“ dodává Blesk Zprávám během diskuze s názvem „Ženu ani květinu neuhodíš.“

Expertka dává i návod k tomu, jak oběť případně rozmluvit. Podle ní kolikrát stačí nadhodit téma domácího násilí během jakékoliv diskuze. Např. „Slyšela jsi o tom průzkumu? Jak se každá pátá žena někdy setkala s fyzickým týráním?“

Jana Vychroňová za nadaci Vodafone dodává, že v současnosti by se lidé často styděli takto intimní problém řešit v práci. „Obávají se, že by to bylo neadekvátní,“ zmiňuje. I proto by měly podle ní firmy dbát na to, aby zaměstnancům nabízely pomoc.

Násilí si nevybírá sociální status

S domácím násilím se nepotkávají jenom ženy. Podle expertů se objevuje i 5 procent mužů, pro které není domov útočištěm, ale naopak peklem. Spíše se ale u mužského pohlaví jedná o týraného seniora nebo dítě. V partnerském násilí pořád převažují jako oběti ženy.

Marvánová Vargová zmiňuje, že „násilí se nevybírá, vybírá si násilník,“ čímž míní to, že mezi jejími klienty najde lékařky i právničky. „Vidíme, že z hlediska vzdělanosti převažuje středoškolské a vysokoškolské klientky. Vidíme, že to téma není závislé a nedá se spojovat se socioekonomickým statusem,“ komentuje.

Co se týče současné eskalace domácího násilí, experti zdůrazňují, že pandemie zhoršuje nejen situaci v rodinách, kde k násilí docházelo i předtím, ale objevují se i nové případy. Na organizaci ROSA se podle dostupných informací obrací o 50 procent více klientů. Přesná čísla o tom, o kolik více lidí se během pandemie setkalo s týráním, ale budeme podle ní znát až za pár měsíců. A to i proto, že se oběti opravdu zdráhají svůj problém řešit.

Kam se můžete obrátit pro pomoc?

ROSA

Telefonická linka pro ženy-oběti domácího násilí – 602 246 102 a 241 432 466 Přidaná linka v době nouzového stavu – 739 709 764

Bílý kruh bezpečí

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, nonstop – 116 006

Persefona

Odborné poradenství pro oběti domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání v Jihomoravském kraji – 737 834 345 a 545 245 996

Acorus

Nonstop telefonická linka pro oběti domácího násilí – 283 892 772

Magdalenium

Odborné poradenství a pomoc obětem domácího násilí – 776 718 459

proFem

Linka poradenství a pomoc obětem domácího násilí – 608 222 777

Nemůžete volat?

Stáhněte si aplikaci Bright Sky CZ. Pomůže najít podpůrné služby a umožní diskrétně kontaktovat policii. Aplikace má i funkci „neviditelnosti“.