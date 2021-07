„Jsme v podstatě na začátku turistické sezóny a na nějaké hodnocení je brzy. Každopádně díky státním svátkům na začátku července a příjemnému počasí byl první týden úspěšný,“ řekl Blesk Zprávám ředitel AHS Libor Knot. Podle něj čísla z bookingu naznačují mírně optimistické očekávání. „V porovnání s loňskem to zatím není žádná hitparáda, na druhou stranu je to i dost o počasí.“ Krkonoše opět pod náporem turistů: Dlouhé fronty a nové omezení od Poláků na Sněžce

Největší zájem, co se týče pohoří, je již tradičně o Krkonoše a Šumavu, kterým na paty dýchají Beskydy a Jeseníky. Zájem podle Knota kopíruje dobu před pandemií koronaviru. „Návštěvnost českých hor obecně v posledních letech roste, covid byla epizoda. Ať už se bavíme o cyklotrialových tratích, lanových parcích nebo nejrůznějších půjčovnách kol a koloběžek, tahle infrastruktura šla v posledních letech neuvěřitelně nahoru,“ vypočítal Knot aktivity, které dělají z hor ještě lákavější místo pro turisty. „Když přijedete do nějakého vyhlášenějšího města, tak si v podstatě každý den můžete vybrat něco jiného.“

Video Dovolená v tuzemsku: „Zamiřte do krajských měst,“ radí šéf CzechTourism, nejen jak ušetřit - Markéta Volfová, Lukáš Červený

Návštěvnost českých hor podle něj nelze odvozovat od zaplněné fotky na nejvyšší český vrchol. „Na turismus se nelze dívat prizmatem fotky na Sněžku nebo na Čertovo jezero na Šumavě. Český turismus je daleko pestřejší, doporučujeme, aby lidé brali rozum do hrsti, a když vidí takovou fotku, tak aby ji nebrali tak, že je na horách plno,“ říká expert. Návštěvníkům doporučuje, aby svému víkendovému výletu nebo dovolené věnovali pozornost a zjistili si nabídku v daném místě.

Ztráty po zavírání se budou dohánět roky

Knot věří, že v případě zhoršené epidemické situace vláda nepřistoupí opět k plošným opatřením, typu zavírání jednotlivých segmentů ekonomiky, jako tomu bylo v loňském roce. „Doufám, že se všichni ti odpovědní činovníci poučili, ať už tím, jak ty situace řešili, nebo těmi rozhodnutími soudu, na kterých se ukazuje, že opatření by měla být chytřejší a cílenější a nikoliv plošná.“

Zmínil, že sousední Rakousko nechalo vleky a lyžařská centra celou zimu běžet, byť s omezeními. „My jsme vládě nabízeli striktnější opatření pro provoz lyžařských center a stejně se to na základě nějaké obavy nepodařilo,“ zmínil Knop.

Podle něj budou lyžařská centra ztrátu z covidové sezóny 2020/2021 dohánět několik let, rozhodně to nebude záležitost jen letošního roku. „Letní období vykrývá 20-40 procent ročního obratu. Lyžařské areály to letos určitě nedoženou, tam to bude otázka spíše tří až pěti let. Pro ubytovatele je to letos po roce a půl nová sezóna, takže si taky nemyslím, že by to dohnali letos.“