Od 1. července došlo v celé Evropské unii ke změně daňových pravidel, drobné zásilky například z asijských e-shopů do 22 eur (zhruba 560 korun) už nejsou osvobozeny od DPH. Český parlament ale národní novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která by novinku zařadila, nestačil projednat. Nabízí se proto otázka – jak to vlastně nyní s nákupem čínských drobností je? Finanční správa vzkazuje, že pro zákazníky se v teorii nic nemění. Nové povinnosti ale vznikly pro prodejce, takže si stejně připlatíme.

Je to proto, že dodavatelé zboží jsou už oprávněni postupovat v souladu s evropským právem, a to nehledě na aktuální znění zákona v Česku. DPH tedy musí připočítat. Ovšem pokud se řídí režimem Import One Stop Shop a daň do 22 eur zahrnují, „může pouze a jen tento dodavatel či e-shop provést opravu (snížení) takto uplatněné daně vůči kupujícímu a následně vůči správci daně,“ uvádí Finanční správa.

To v praxi znamená, že pokud jste od dodavatele nebo eshopu koupili zboží, ve kterém bylo zahrnuto „nové“ DPH, můžete se na prodejce obrátit a žádat, aby vám daň z přidané hodnoty vrátil. Nutno však dodat, že prodejce nemá povinnost vám vyhovět. „I když se jedná o osvobozenou zásilku z dovozu zboží do 22 EUR dle aktuálního znění zákona o DPH, není Finanční správa žádným zákonným způsobem oprávněna vrátit přímo kupujícímu částku DPH, kterou mu dodavatel v souladu s právem EU naúčtoval,“ upozorňuje úřad.

Reálně se tak lidé ještě chvíli možná sem tam dopídí levnějšího asijského zboží, ale spíše bude už DPH započítané v ceně. Produkty s novou cenovkou můžete najít například na Aliexpressu, který vysvětluje, že tak musel učinit kvůli aktuálnímu právu. Má to ale tu výhodu, že papírování kolem DPH řeší sám, lidé tak v cílové destinaci nemusí vyplňovat elektronické celní prohlášení.