Ve středu Sněmovna schválila návrh poslanců SPD, aby prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních musely od příštího roku prodávat povinný minimální podíl stanovených potravin vyprodukovaných v Česku. Pro příští rok by šlo o 55 procent. Už nyní má novela mnoho odpůrců, nenadchla ani premiéra Andreje Babiše (ANO) nebo místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou (za ANO). Ta pro Blesk Zprávy popsala, co přesně se jí na kvótách nelíbí.

Premiér Babiš se nechal slyšet, že kvóty jsou v rozporu s fungováním vnitřního trhu Evropské unie, tomu přizvukuje i Jourová. „Pan premiér má pravdu, protože zná pravidla evropského společného trhu, že jakékoliv zákazy dovozu zboží v Evropské unii jsou proti pravidlům. Takže tady tohle bude velmi pravděpodobně problém,“ reagovala Jourová.

„Evropská komise se k tomu zákonu vyjádří, až bude schválen,“ připomněla však, že už v létě loňského roku zástupci Evropské komise, kteří mají na starost otázky evropského trhu, upozorňovali Česko, že „na společném trhu v Evropě jsou zákazy nemožné“. „Ono by se ani našim exportérům nelíbilo, kdyby jejich zboží zakazovali venku, takže tady je ještě tenhle úhel pohledu,“ poukázala Jourová.

Vyšší ceny a nižší kvalita potravin

„A můj názor na ten zákon je, že poškozuje spotřebitele, omezuje nabídku, zvýší to ceny, sníží to kvalitu. Myslím si, že je to zákon, který nejenom že jde proti evropským pravidlům, ale hlavně jde proti spotřebitelům,“ prohlásila eurokomisařka. Komentovala také názory jeho podporovatelů, podle kterých koronavirová krize ukázala, že podobný zákon je žádoucí. „Tak koronavirová krize je všude v Evropě a my tohle slyšíme jen z jedné země, z České republiky,“ uvedla Jourová.

„Je to nemilé překvapení i pro další země Evropské unie, nejen pro tzv. Brusel. Je to prostě něco, co je proti pravidlům a jak říkám také proti zájmům spotřebitelů,“ navázala.

Jourová ocenila zákon proti dvojí kvalitě potravin

Novela ale podle nejvýše postavené Češky v evropské politice obsahuje i podařenou pasáž. „Na druhou stranu jsem velice ráda, že parlament schválil zákon proti dvojí kvalitě potravin, protože za to jsem bojovala několik let a jsem moc ráda, že už se to začíná rýsovat,“ ocenila.

„Je to proti zájmu všech evropských zemí, aby jedna země zakázala dovozy, protože to je opravdu proti pravidlům,“ domnívá se Jourová, že k protestu osmi zemí EU, které už proti kvótám na české potraviny vystoupily, by se přidal každý stát, jenž by byl osloven. „Ale nepředbíhejme, ten zákon není zatím schválen definitivně, takže oficiální stanovisko Evropské komise může přijít až poté,“ zakončila Jourová.