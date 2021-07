Po tornádu pomáhá na Moravě i řemeslník Libor: Moře práce na měsíce. A rostoucí únava

Tornádo se na Moravě objevilo 24. června. Hned následující den do oblasti zamířily tisíce lidí na pomoc. Odstraňovala se suť a trosky, označovaly domy k demolici a začaly se zaplachtovávat první střechy. Nyní už se situace na jihu Moravy uklidňuje, jak ale zmiňuje řemeslník Libor, který už je místě od předminulého pátku, práce teprve začínají. Láká na místo další lidi z oboru i mimo něj. Budou tu totiž dlouho zapotřebí. Zmínil totiž, že je již známa únava lidí i celého aparátu a přitom se na některé pořádná pomoc ještě nedostala.

Ačkoliv jsou ulice obcí postižených tornádem již uklizené a většina suti je odvezena na skládky, práce tu teprve začíná. „Jestli někde zaznívá, že je hotovo, tak je to omyl. V tuto chvíli teprve začínáme. Je potřeba oddělat stovky a tisíce řemeslných hodin, na které je potřeba mít lidi. Zájem o řemeslníky neopadá. Spíše naopak, budou zapotřebí dnes, ale i za několik měsíců,“ komentuje pro Blesk Zprávy pokračující práce na obnově obcí jeden z dobrovolníků a koordinátorů Libor Baláček.

„Cítíme únavu, pomoc je stále potřeba"

Libor dorazil na jih Moravy hned druhý den po katastrofě. Po prvním víkendu se na chvíli vrátil domů a nyní je opět v plném zápřahu. S Blesk Zprávami mluvil přímo ze stavby. „Chystám se tu být ještě do úterý nebo středy. Už nesháním na honem lidi, kterým mohu pomoci, ale musím s partou dotáhnout věci, které máme osahané. Třeba domy, které jsme už rozdělali, vybetonovali jsme jim věnec a je zapotřebí dodělat krov,“ uvedl.

Libor se snaží na místě i koordinovat přijímanou pomoc. Posílá lidi i materiál tam, kde je to nejvíce potřeba - případně na místa, kde se ještě větší práce ani nezačaly. Brzy ale z místa odjede, a to i kvůli zvyšující se únavě. „Už asi dva nebo tři dny zpátky jsem cítil, že kolektivní zápal musíme nějak zredukovat a přepnout se do normálního režimu,“ svěřil se Blesk Zprávám.

Dobrovolník zdůrazňuje, že jih Moravy stále potřebuje řemeslníky, ač nadále platí, že mají lidé předem zavolat, aby se tím předešlo zmatkům a aby se vše zorganizovalo. „Řemeslníci jsou v obcích poničených tornádem stále potřeba. Stejně tak ale i další zkušení pracanti a například hasiči, v nichž právě řemeslníci nalezli velkou podporu a fungují jako důležitý článek v řetězci pomocných prací,“ komentuje situaci na Moravě pro Blesk Zprávy také mediální koordinátorka Člověka v tísni Markéta Zemánková.

Jak již bylo zmíněno, pomoc bude potřeba i za několik měsíců, přeci jenom je v obcích stovka domů, které se musí dostavět či zcela zbourat. „Mám pocit, že jestli se tato oblast podaří dát do Štědrého dne pod střechy, tak si ty lidé opravdu mohou zatleskat,“ myslí si Libor.

S Liborem je na místě i dobrovolník Petr Svoboda, který stejně jako Libor na Moravě pomáhá už několik dní. „Musíme ho hlídat, protože by nejradši zachraňoval celý svět. Když to tady Petr poprvé uviděl, zavolal manželce, že na rodinnou dovolenou odjet nemůžou. Že tady hrozně lidí potřebuje jeho pomoc,“ uvedl Libor, který se s Petrem poznal až na místě a nyní spolu od rána do večera lezou po střechách.

Oba pak zdůrazňují, že velkou pomoc přináší i hasiči. „Vždycky jsme řekli nějaké hasičské jednotce a v tu chvíli jsme měli na střeše třeba 2 naše tesaře a k tomu ještě třeba 6 nebo 7 hasičů, kteří jsou hrozně šikovní a jsou zvyklí se pohybovat ve výškách. A fungovalo to, bylo to profesionální,“ vysvětluje Petr.

Pomáhá i osmiletý chlapec

Vedle zkušených odborníků pomáhají i děti. Třeba v obci Hrušky rozváží každý den nápoje osmiletý Kuba z dvacet kilometrů vzdálených Ratíškovic. Za trávení času u prarodičů nebo u vody by to prý nevyměnil, chce lidem pomáhat, řekla ČTK jeho matka.

„V Hruškách máme s přáteli z Břeclavi u bývalého dětského hřiště stánek s občerstvením, kde rozdáváme pivo nebo limonádu. Sehnali jsme i vozíky a syna hned napadlo rozvážet pití po obci. Když vidí, jak tady lidé fungují, nebo spíš nefungují, tak mu to dělá radost. Rozváží denně zhruba od jedenácti do sedmi,“ řekla žena.

Lidé podle ní na jejího syna reagují velmi pozitivně a nabízejí mu i peníze. „Řekla jsem mu ale, ať je odmítá. A on si je ani nechce brát, baví ho to,“ doplnila matka.

Peníze by chlapci rádi darovali i lidé na sociálních sítích. Tam se také dostal do povědomí příběh asi desetiletého chlapce, který podle člena pražských hasičů při tornádu chránil svou o několik let mladší sestru. Následně sbalil sobě, své sestře i matce věci a odvedl je pryč.

Někteří si o pomoc neumí říct, budou to mít dražší

Zprávy z místa naznačují, že se nyní, více jak dva týdny po katastrofě, povedlo jakžtakž najít nejvhodnější systém prací. Již se totiž řeklo, jak bude vypadat pomoc od státu i od neziskovek a lidé si mohou konečně pořádně spočítat, co a jak mohou do stavby investovat. Přesto čeká systém stále několik změn, a to i kvůli tomu, že dochází darovaný materiál, ale i dobrovolní dělníci.

„Člověk v tísni právě jedná o možné formě podpory této svépomocné skupiny a apelujeme na další řemeslníky z celého Česka, aby přijeli a přiložili ruku k dílu,“ míní Zemánková s tím, že místní dobrovolníci v obcích Mikulčice, Lužice a Hodoníně dokázali zatím objektivně a férově pomoc rozdělit.

Mezery se ale najdou a jak zmiňuje pro Blesk Zprávy Libor, nejvíce tím utrpí lidé, kteří si o pomoc neumí říci - případně nejsou dostatečně průbojní, aby si pomoc zajistili. „Lidé, kteří si nedokáží sami obstarat pomoc - ať už se jedná například o seniory, nebo lidi, kteří tomu nerozumí - to budou mít nejdražší. Budou nejpomalejší a tak budou poslední na řadě, kdy bude celý aparát unavený a třeba ani nebude potřebný materiál,“ konstatoval Libor, který doufá, že se podaří dovymyslet systém, aby tito lidé, kteří jsou mnohdy stále v šoku, nepřišli zkrátka.

Vedle materiální a lidské pomoci se samozřejmě nabízí i pomoc finanční. Prozatím solidární Češi poslali na Moravu přes 1,1 miliardy korun. Co se týče sbírky Člověka v tísni, ten nás informoval, že z SOS Morava v následujících dnech poputuje do jednotlivých domácnostech 150 tisíc korun, přičemž celkem bylo už rozděleno 25 milionů korun.

Jak řešit následky tornáda?

Blesk Zprávy dostaly do rukou i návod pro lidi postižených katastrofou. Jaké jsou tedy aktuální možnosti?

První věcí je oslovení pojišťovny, která vyplácí zálohy. Česká asociace pojišťoven (ČAP) například již následující den po katastrofě v tiskové zprávě uvedla, že okamžitě zahájí vyplácení. Generali Česká pojišťovna zase uvedla, že zajistí pomoc i v případě ztráty pojistných smluv.

Druhou věcí jsou finanční dary, dary od neziskovek a pomoc od státu. Stát již potvrdil nevratnou dvoumilionovou dotaci, podmínkou ale je, že opravená nemovitost musí být pojištěna. Pomoc státu bude snížena lidem, kteří jsou pojištění, nově o 70 % pojistného plnění, jak Blesk Zprávy informují experti v tiskové zprávě.

Jako účinné se ukázaly i darovací služby, jako je Donio.cz nebo Darujme.cz kde si každý může udělat osobní sbírku. Určitě se nebojte také oslovit neziskové organizace jako Skauti, Člověk v tísni, Tornádo2021 či Neviditelní. Řada firem a organizací navíc vozí materiál, nábytek i potraviny.

Rodina Maradových přišla o střechu nad hlavou a o vinici.

Je dobré také připomenout, že stát nabízí zvýhodněný úvěr až do výše tří milionů s jednoprocentním úrokem pro ty, kterým tornádo vzalo zcela nebo částečně majetek. Experti také doporučují obrátit se na poskytovatele půjček, pokud již nějakou máte, a dohodnout se na odkladu nebo odpuštění splátek.