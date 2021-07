Řádění bouřek v Česku: 2 mrtví, rozvodněné toky, evakuace dětí z táborů. Sledujte radar Blesku

Tři kamiony střešních latí a prken věnovaly obce a firmy z okolí lipenské přehrady a Šumavy oblastem na jihu Moravy postiženým tornádem. Náklad vyrazil z Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku dnes dopoledne. Jde o dar v hodnotě přibližně 750.000 korun. Novinářům to dnes řekl Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který pomáhal akci koordinovat.

„Místostarosta Vyššího Brodu Jan Straka komunikoval s místostarostou Břeclavi, což je obec s rozšířenou působností pro tornádem postižené obce. Dozvěděl se, že to, co by se jim opravdu hodilo, aby pomoc byla účelná, tak to jsou střešní latě. Střecha nad hlavou je nyní pro mnohé to nejdůležitější. Chtěli jsme pomoc pokud možno konkrétní a adresnou,“ uvedl Mánek.