V hlubokém šoku jsou už čtrnáct dní obyvatelé moravských obcí, které poničilo tornádo. Mnozí přišli o vše, co budovali celý život. Nyní se snaží napravit, co se dá. Je to nesmírně těžké a útrapám není zdaleka konec. Zbohatnout na nich chtějí totiž i podvodníci, kteří větří zisk z „obchodu“ s nemovitostmi.