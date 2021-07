Dotaci na dům zdevastovaný tornádem zažádalo 311 lidí. Sporná věta z pravidel zmizí

Mobilní tým úředníků Státního fondu podpory investic (SFPI) zatím na jižní Moravě přijal 311 žádostí o dotaci na obnovu bydlení z programu Živel. Téměř 250 žádostí je na opravy rodinných domů, asi padesátka na demolice a 11 na opravy bytových domů spravovaných společenstvími vlastníků jednotek. Na twitteru to oznámila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Část žadatelů původně naštvalo, že se od státní podpory má odečítat pojistné plnění. A vypadalo to dokonce i tak, že si stát nechá peníze ve výši dalších obdržených darů. V tomto bodě ale ministerstvo pro místní rozvoj situaci upřesnilo.

„Spornou větu o darech z pravidel vyjmeme. Úředníci to mysleli dobře, ale je to nesmysl, vyvolává to jen nejasnosti. Proto jsem se rozhodla, že navrhnu vládě vypuštění, aby měli lidé jasno a nebáli se. Dary se z dotace odečítat nebudou!“ uvedla v úterý na twitteru ministryně Dostálová.

Dotace až dva miliony

V pondělí byl mobilní tým v Moravské Nové Vsi, v úterý bude opět v Hruškách a Lužicích, doplnila Dostálová. Úředníci přímo v obcích zasažených tornádem pomáhají lidem s vyplněním žádosti a poskytují potřebné informace.

Na rekonstrukci nebo pořízení nového obydlí zničeného tornádem lze získat dotaci až dva miliony korun, případně úvěr. Ministerstvo pro místní rozvoj slibuje rychlé zpracování žádostí. „Zálohy ve výši 500 tisíc korun na demolici nebo projektovou přípravu však lidé na své účty dostanou ještě před uzavřením dotační smlouvy, a to nejpozději do sedmi dní,“ uvedla už dříve Dostálová.

Ministryně zároveň vyzvala lidi, aby nepanikařili. K záležitosti se vyjádřila také ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). „Dary z veřejných sbírek se od státní dotace na bydlení neodečítají,“ uvedla na svém twitteru a připojila stejný příklad jako Dostálová nebo mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

Jedna z postižených tornádem na twitteru uvedla, že vyřizovala žádost o dotaci ve výši dva miliony. „Bylo mi řečeno, že dotace se krátí o částku od pojišťovny a dále se dotace krátí o jakýkoliv peněžní dar, který jde oficiální cestou,“ uvedla.

Tento postup kritizovali opoziční politici. „Pokud je tohle pravda, tak jste postavili na hlavu systémovou pomoc státu a cynicky jste znárodnili jak individuální odpovědnost, tak mezilidskou solidaritu,“ reagoval někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Takhle špatná pravidla pro pomoc postiženým tornádem snad nemohla nastavit ani současná vláda,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Video Muž natočil tornádo na Moravě z bezprostřední blízkosti. - Policie ČR / obyvatel Lužic

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) na webu k podmínkám programu Živel uvádí, že maximální podpora se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými náklady na obnovu nebo pořízení, výší vyplaceného pojistného plnění, výší jiné podpory státu a příjmem z veřejné sbírky.

Mluvčí MMR David Hořínek ČTK řekl, že dotace se vždy řídí celkovou výší škody. „Pokud má paní dům k demolici, tak je potřeba buď potvrzení škody od likvidátora pojišťovny, nebo od autorizované osoby. Pokud byla škoda vyčíslena například na 3,5 milionu Kč a paní je pojištěna na dva miliony Kč, státní dotace bude 1,5 milionu Kč. Všechna plnění jsou vždy do výše škody,“ uvedl. Dary nikdo neodečítá, ale je podle něj určitě vhodnější použít je na cokoliv jiného, než je určena dotace, tedy na vybavení domácnosti, nábytek, auto. „Nedává přeci smysl, aby jedna faktura byla hrazena z několika zdrojů,“ podotkl mluvčí.

Řádění tornáda na jižní Moravě

Extrémní bouře s krupobitím a tornádem zasáhla obce mezi Břeclaví a Hodonínem ve čtvrtek 24. června. Poničila stovky domů, asi 180 jich statici určili k demolici. V obcích nyní intenzivně pracují stavební firmy i dobrovolníci na opravách domů.

Organizace Člověk v tísni odhaduje, že tornádo silně zasáhlo asi 1600 domácností na Břeclavsku a Hodonínsku. Lidé v postižených obcích nadále potřebují stavební materiál, dobrovolníky, ale také psychologickou pomoc. Projevují se u nich traumata po živelní pohromě, uvedl dnes Člověk v tísni v tiskové zprávě.

„Nejprve jsme odhadovali, že tornádo silně poškodilo okolo 1200 domácností. Ukazuje se ale, že to bude o dost vyšší, odhadem jich bude přibližně 1600,“ řekl Václav Kučera, který řídí pomoc Člověka v tísni v zasažených obcích.