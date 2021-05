Ministerstvo pro místní rozvoj nezruší kritizovanou výzvu pro dotace do zdravotnictví, kde byl jedním z hlavních kritérií čas podání žádosti. Odsune ale o dva týdny další výzvu, která se měla pro zájemce otevřít dnes. Novinářům to po dnešním jednání se zástupci krajů a ministerstvem zdravotnictví řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Kraje budou hledat další kritéria, která by se při hodnocení projektů mohla použít. V úvahu připadá například míra spolufinancování. Česko může získat z programu REACT-EU 18,4 miliardy korun. Peníze mají být využity podle předchozích informací MMR na rozvoj a modernizaci nemocnic, hygienických stanic nebo péče o pacienty s rakovinou a seniory.