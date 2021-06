V letadle z Prahy do Splitu nahlásili bombu. Policie stroj odstavila na letišti

Letadlo z Prahy do Splitu muselo přistát kvůli oznámení o bombě na palubě. Nyní je odstavené prohledáváno na splitském letišti, uvedla chorvatská televize N1. Nucené přistání kvůli informaci o „hrozbě“ potvrdila chorvatská policie a také společnost Smartwings, o jejíž let šlo. Na palubě bylo 146 lidí, kteří po přistání museli urychleně stroj opustit.

„Letadlu, které letělo z Prahy do Splitu, bylo nařízeno přistát ve Splitu poté, co pilot oznámil stav nouze,“ sdělila stanici N1 správa chorvatského letového provozu. Důvodem přistání bylo anonymní nahlášení bomby na palubě, které přišlo po vstupu letounu do chorvatského vzdušného prostoru.

Informaci následně potvrdila na twitteru chorvatská policie, podle níž letoun přistál v souladu se standardním postupem v případě „oznámené hrozby“

Dovolenkáři marně čekají na návrat domů: Letadlo Ryanair jim bez vysvětlení frnklo

Na palubě bylo 141 cestujících a pět členů posádky

Informaci o hrozbě bomby na palubě letadla do Splitu dostalo odpoledne pražské letiště. „Letiště Praha dnes odpoledne přes kontaktní formulář obdrželo anonymní informaci o možné bombě na palubě letadla na trase Praha – Split. Oznámení jsme okamžitě předali všem bezpečnostním i provozním složkám, Policii České republiky, leteckému dopravci i Řízení letového provozu,“ uvedla mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková.

Smartwings podle své mluvčí Vladimíry Dufkové po obdržení hrozby situaci koordinovalo s policií a bezpečnostními složkami a firma postupovala podle standardních plánů pro podobné události. Letadlo přistálo ve Splitu ve 13:49. Na palubě bylo 141 cestujících a pět členů posádky. Ti museli po přistání urychleně letadlo opustit, zatím bez zavazadel. Zajištěné letadlo nyní na letišti kontrolují tamní bezpečnostní složky včetně pyrotechniků.