Běloruský režim v čele s prezidentem Lukašenkem násilím donutil přistát letadlo společnosti Ryanair. Na jeho palubě seděl odpůrce režimu Raman Pratasevič. Řízení letového provozu informovalo pilota o údajné bombě na palubě. Letoun poté do Minsku „doprovodila“ raketami ozbrojená stíhačka. V tu chvíli měl pilot hlavu plnou scénářů. Co mohl dělat a co mohlo nastat, kdyby neuposlechl? O zapeklité situaci promluvil český letec Vítek Novák.

Nabízí se otázka, zdali mohli únosu letounu zabránit lidé ze všech nejpovolanější, a to samotní piloti boeingu. Zkrátka by pokračovali do Atén, lidé by se dostali kam potřebovali a situace by se řešila až poté.

Pravdou ale je, že letectví má za sebou v historii nespočet lidských tragédií. A čím více přibývalo děsivých nehod těchto ohromných strojů, tím víc se utahovala smyčka pravidel vedoucích k totální bezpečnosti ve vzduchu.

Svaté slovo řídícího letového provozu

Jestliže řídící letového provozu vydá letounu rozkaz, pro pilota je to svaté slovo. Řídí se jen a pouze jím. Letectví se už poučilo. Neuposlechnutí vedlo k mnoha tragédiím. „Je téměř nepředstavitelné, že by se posádka jejich pokynům vzepřela,“ uvedl na Twitteru český pilot Vítek Novák.

Nikdo ale nepředpokládal, že se někdo pokusí tuto důvěru mezi pilotem a řídícím zneužít, jako to udělalo Bělorusko. „Zneužití této profesní důvěry je naprosto šokující a bude mít dlouhodobý dopad na bezpečnost letecké dopravy nejen v diktátorských státech po celém světě. Lukašenkův režim by za tento akt terorismu měl tvrdě zaplatit,“ nebere si servítky Novák.

V moci stíhačky

Další z úrovní naprosté poslušnosti pilota je, pokud je letadlo doprovázeno stíhačkou. Pilot musí jasně vyhodnocovat příkazy stíhacího pilota a reagovat na ně. Psychologickým aspektem budiž těžká palebná síla ukrytá pod křídly běloruského hřmícího MIGu-29.

„Nikde se už nepíše, jaký důsledek má neuposlechnutí. V normálním státě správní řízení nebo soud. Ale v Bělorusku? Všichni víme, že v Migu 29 je na kniplu červené tlačítko a na závěsnících 6 raket vzduch-vzduch. To si žádný soudný kapitán letadla se 170 lidmi na palubě netroufne,“ vysvětluje chování pilota Vítek Novák.