Češi dnes budou svědkem největší červnové události na obloze. Kolem poledne nastane nejvýše položené částečné zatmění slunce, pozorovatelné z našeho území a Slovenska, až do roku 2179, řekl astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Podmínky pro pozorování budou vhodné, úkaz by neměly příliš blokovat mraky. Bez speciálního filtru však přímo do slunce nekoukejte.