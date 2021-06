Schillerová nejvlivnější Češkou? Vlivný neznamená schopný, cupuje žebříček manažerka

Nejvlivnější ženou Česka podle časopisu Forbes zůstala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Pořadí se nezměnilo ani na dalších dvou místech, druhá je eurokomisařka Věra Jourová a třetí pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Do první desítky se nově dostala na čtvrtou pozici vdova po zesnulém většinovém majiteli skupiny PPF Petru Kellnerovi Renáta Kellnerová a na desáté místo spolumajitelka dodavatele stavebnin DEK Petra Kutnarová. Jedna Češek zařazených do žebříčku, manažerka Deloitte Diana Rogerová se na sociálních sítích vůči žebříčku ohradila především s ohledem na zastaoupení političek v čele.

„Pokud vliv měříme i tím, na kolik lidí mají přímý dopad různá její rozhodnutí, není nadále vlivnější Češky než Alena Schillerová,“ uvedl šéfredaktor Forbesu Petr Šimůnek. Žádná jiná žena v Česku podle něj momentálně nehospodaří s větším množstvím peněz. „V čase nynější koronavirové krize a jejích dopadů navíc ještě posílila svůj vliv na různá odvětví a dění v Česku,“ doplnil.

Vdova po zesnulém Petru Kellnerovi byla na konci května jmenována správcem pozůstalosti, a tak nyní kontroluje třísetmiliardový majetek, i když zatím dědické řízení není uzavřeno, uvedl Forbes ke čtvrtému místu Kellnerové v žebříčku. „Paní Kellnerová je také součástí řídícího výboru, který funguje jako poradní orgán současného výkonného ředitele Ladislava Bartoníčka,“ doplnil.

Z koaliční vlády ANO a ČSSD v žebříčku na stejném sedmém místě jako loni zůstala také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Z první desítky vypadla loni osmá personální ředitelka Home Creditu Renata Mrázová a majitelka realit a zakladatelka neziskové organizace Women for Women Ivana Tykač, která se z loňského desátého posunula na letošní 12. místo.

Jedna Češek zařazených do žebříčku, manažerka Deloitte Diana Rogerová se na sociálních sítích vůči žebříčku ohradila. I když si ocenění váží, neměl by být podle ní zaměňován vliv za schopnost. „Proto mi nepřipadá správné, že žebříčku vévodí ženy ze státní správy a okolí premiéra, které zemi systematicky nepomáhají a použijí toto umístění jako potvrzení toho, že jsou ve svých funkcích schopné. To mě upřímně děsí a nechci toho být součástí. Cítím se pak v tomto žebříčku velice nekomfortně a nepatřičně,“ napsala na facebook.

Žebříček nejvlivnějších žen Forbes vydal podesáté, letos v něm představil 150 jmen významných Češek z nejrůznějších oborů, od veřejné sféry a politiky přes byznys až po neziskový sektor. Redakce sledovala více než 350 žen, v širším výběru byly majitelky firem, manažerky, ženy působící ve veřejné sféře, finančnictví či justici, redakční tým ale sleduje i neziskový sektor, ženy z kultury či sportu.

Jednotlivé ženy v každé kategorii redaktoři hodnotili podle několika kritérií, vycházeli z metodiky amerického Forbesu a spolupracovali s odborníky a znalci jednotlivých odvětví, se kterými pořadí konzultovali. U majitelek a manažerek Forbes podle Šimůnka sleduje například hospodářské výsledky firem a akvizice, počty zaměstnanců a zákazníků a objem peněz, nad nimiž mají kontrolu a přímý vliv.

„V sekci politiky a veřejné správy posuzujeme pozice a reálné pravomoci a počet lidí i objem peněz, které rozhodnutí dotyčných žen mohou přímo ovlivnit. Důležitým kritériem je pro nás i to, jak jsou tyto ženy ze svých funkcí odvolatelné a kdo všechno má přímý vliv na jejich rozhodování,“ dodal šéfredaktor Forbesu.