Národní plán obnovy schválila vláda po sérii jednání v pondělí, peníze na něj půjdou z evropského fondu obnovy. Evropská unie do celého balíčku vložila 750 miliard euro (19,5 bilionu korun), Česko celkem získá 172 miliard korun ve formě grantů. Dalších zhruba 27 miliardy korun investuje z vlastního.

„Hlavním cílem Národního plánu obnovy je podpora oživení a odolnosti tuzemské ekonomiky po zasažení pandemií covid-19. Finance z fondu mají zmírnit dopady krize, podpořit provádění reforem a veřejných investic a tím přispět k obnově růstu hospodářství a tvorbě pracovních míst,“ vysvětluje ministerstvo kultury pro Blesk Zprávy.

Oblastí, do kterých z plánu budou putovat finance, je celá řada. Největší podíl je plánován pro infrastrukturu a tzv. zelenou transformaci, tedy ekologizaci českého hospodářství. Dostane se ale i na menší oblasti, třeba kulturu. A právě v rámci kultury jedním z významných projektů bude transformace Státního fondu kinematografie na Audiovizuální fond. Celkem je na to vytyčeno 760 milionů korun.

„Přechodné období let 2022 a 2023 alokace 760 mil Kč vykrývá, a to selektivní podporou zaměřenou primárně právě na obnovu růstu hospodářství (oblasti audiovize) a tvorbu pracovních míst. V roce 2024 by pak SFA fungoval bez financování NPO na základě nových zdrojů a státní podpory totožným způsobem jako v letech 2016 – 2020,“ popisuje ministerstvo, jak bude zajištěno financování nového subjektu.

Čtyři hlavní oblasti

Zajímavější je ale otázka, proč fond vůbec transformovat. Odpověď je v tomto směru jednoduchá – film už dávno není jediná kreativní oblast, ve které by si tvůrci zasloužili státní podporu. „Audiovizuální průmysl je velký segment kreativního průmyslu, segmentu a oblasti odebírající služby MSP (malé a střední podniky, pozn. red.) a OSVČ, z nejrůznějších oblastí, přičemž 40 % výrobního rozpočtu směřuje do služeb filmového charakteru (např. kamerová, osvětlovací, grip technika, maskéři, kostyméři atp.) a 60 % výrobního rozpočtu směřuje do služeb nefilmových (např. ubytování, stravování, dřevozpracující, kosmetický, textilní průmysl),“ vyjmenovává ministerstvo.

Nově bude fond podporovat čtyři hlavní oblasti, kdy vzorem pro novou podobu je Dánský filmový institut. Samozřejmě nechybí kinematografie jako doposud, jednoduše filmy na velká plátna, a to jak hrané, tak animované, dokumentární, experimentální či krátké. Finance půjdou i pro vývoje díla, i do jeho samotné tvorby. Na tuto kategorii navazuje filmová infrastruktura, kdy stát bude investovat do distribuce, festivalů, vzdělávání, propagace projektů, technického rozvoje a publikování.

Schéma, jaké oblasti pokryje nový Audiovizuální fond. | Ministerstvo kultury

Třetí oblastí je televizní tvorba, tedy malé plátno. Opět to platí pro hrané seriály, dokumentární a animované. A do čtvrté patří videohry, což je zřejmě největší novinka. Na peníze dosáhnou malá tvůrčí studia produkující tzv. indie hry, ale i velké tzv. áčkové hry, podpořena bude také tvorba prototypů, které předchází finálnímu produktu.

Dlouho opomenutý český klenot

U videoher se na chvíli zastavíme. Ačkoliv tento segment mnoho lidí vnímá jen velmi okrajově, ve skutečnosti je to významná součást české ekonomiky. Jak podotýká Asociace českých herních vývojářů (GDA), obrat českého herního průmyslu v roce 2019 dosáhl 4,54 miliard korun a pro rok 2020 se očekává překonání hodnoty 5 miliard korun (finální data pro loňský rok ještě nejsou k dispozici). Pro porovnání, je to několikanásobně více než obrat české filmové produkce. Herní odvětví roste meziročně v průměru o 29 procent.

Většina českých her (95 procent) se exportuje do zahraničí a propaguje tak do jisté míry naši zemi v cizině. Mnohdy skutečně významně. Taková hra Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios, která se odehrává během husitských válek ve středověkém Česku, již prodala celosvětově přes 3 miliony kopií. Pražské studio Beat Games s titulem Beat Saber pro virtuální realitu zase bylo natolik úspěšné, že jej koupil Facebook. Předtím stihlo získat řadu nejprestižnějších světových ocenění. Jiný pražský vývojář, Bohemia Interactive pro změnu zaujal čínský Tencent, který do něj na jaře investorsky vstoupil. Loni firma prodala 5,7 milionů svých her, přičemž stojí i za vojenskými simulátory, které využívají vojáci NATO. Takto by se dalo pokračovat.

Miliardový úspěch Čechů přinesl nové tipy na výlety: Po stopách hrdinů do Ústí či Posázaví

Češi mají jednoduše s videohrami úspěch. Dosud ale komplexní státní podpora chyběla. „Vývoj počítačových her je velmi silným odvětvím, kterému schází pevné zázemí u státu. Překážkou je i nevyzrálé byznysové prostředí, málo investorů a závislost na vlastních zdrojích,“ konstatuje GDA. Vznik Audiovizuálního fondu to má změnit, proto se asociace přípravy transformace účastní a doufá že, eventuálně by se pro herní vývojáře mohlo alokovat 200 milionů korun.

Pobídky pro Netflix a Amazon

S podporou českého audiovizuálního průmyslu souvisí i filmové pobídky, které rovněž spravuje Státní fond kinematografie a připadne to na jeho novou podobu. Zaorálek již avizoval, že by je chtěl letos zvýšit o 500 milionů korun alespoň na úroveň roku 2019, kdy činily 1,3 miliardy korun. Zahraniční filmaři totiž mají o Česko zájem velký a ministr doufá, že atraktivita tuzemska se ještě zvýší.

Nejvíce projektů letos u nás chystají Amazon a Netflix, obojí provozovatelé streamovacích služeb, které produkují obsah právě pro malé plátno, který je zmíněný mezi položkami nového fondu. „Již se natáčí nebo se připravují rozsáhlé projekty společností Netflix, Amazon, Lionsgate, NBCUniversal, ZDF nebo Sky, mezi nimi i pokračování dvou dosud největších u nás natáčených projektů Carnival Row s Orlando Bloomem a Wheel of Time s Rosamund Pike,“ uvádí SFKMG.

Rozvoj seriálové tvorby jde ruku v ruce s rozvojem internetu, který se stále častěji stává distribučním kanálem. Seriály jsou navíc dlouhodobé projekty, které mají potenciál přivést větší objem peněz. Vývoj v tomto ohledu akcelerovala pandemie koronaviru, kdy lidé zůstávali doma a kina byla zavřená.

Klíčová novela zákona o audiovizi

Transformaci Státního fondu kinematografie nicméně ještě musí posvětit poslanci schválením úpravy zákona. Až pak se může vše plně rozběhnout. „Novelou zákona o audiovizi dojde k novému rozdělení alokace finančních prostředků stávajících, prostředků z NPO a nových parafiskálních poplatků do nových okruhů a nových výzev do jednotlivých čtyř oblastí a to pochopitelně tak, aby nedošlo k diskriminaci některého z odvětví vůči jinému,“ uvádí ministerstvo kultury.