Málokdo čekal, že z malé obce uprostřed Středočeského kraje se stane místo, které budou vyhledávat lidé z celého světa. Pokud jim to tedy koronavirus dovolí, do ČR přicestovat... Nebo že okolí Ústí nad Labem si začnou fotit mladíci v maskáčích. Přesně tento efekt ale mělo vydání několika videoher, za kterými stojí čeští vývojáři. Ve svých hrách se často českou krajinou inspirují, což vyústilo v to, že fanoušci se vydávají hledat tato místa i v reálném životě. Mimoděk tím vznikla celá nová oblast nazvaná videoherní turistika, kterou nyní propaguje i samotné Česko.

Pět let zpátky o existenci obce Rataje nad Sázavou věděli maximálně obyvatelé Kutnohorska. Dnes (respektive před pandemií) se městys ležící necelou hodinu jízdy autem od Prahy může těšit na návštěvníky až z Ameriky nebo Německa. Nalákala je sem středověká videohra Kingdom Come: Deliverance, za kterou stojí české studio Warhorse.

Možná jste o tomto titulu nikdy neslyšeli, videoherní fanoušci ho ale znají velmi dobře. Ve světě se této hry prodaly již více než 3 miliony kusů, mimo jiné proto, že je v ní kladen velký důraz na historickou přesnost. Odehrává se na začátku 15. století před husitskými válkami v několika vesnicích rozmístěných po Posázaví, přičemž vývojáři tyto vesnice zrekonstruovali doslova kámen po kameni.

To mnoho lidí inspirovalo se do Posázaví skutečně vydat a lokace ze hry prozkoumat v reálném životě. Talmberk, Rataje nad Sázavou nebo Stříbrná Skalice - všechno dodnes existující středočeské obce, které se ve videohře objevují – se najednou začaly potýkat s přísunem turistů, a to i zahraničních. Přitom nedisponují žádnými mimořádnými památkami, fanouškům skutečně šlo jen o to projít se po stejné dlažbě jako hrdina Jindřich z Kingdom Come: Deliverace.

Že jde o fenomén, který není omezený na jednotky lidí, potvrzuje i Středočeská centrála cestovního ruchu. Krátce po vydání hry vydala brožuru, kterou mohli lidé využít k výletu po Posázaví. „Od svého spuštění slaví hra úspěchy nejen u věrných fanoušků, ale doslova po celém světě. Okolí řeky Sázavy, hlavní dějiště příběhu, se tak stalo populární destinací, kam se příznivci Jindřichova putování vydávají na vlastní oči prozkoumat působivou architekturu i malebnou krajinu,“ uvedla tehdy Markéta Wernerová, ředitelka centrály. Brožura vyšla v češtině i angličtině.

Popularity hry využili i hoteliéři, například v pensionu v Ratajích nad Sázavou na návštěvníky čeká leták lákající na Kingdom Come: Deliverace, jak se osobně přesvědčily Blesk Zprávy. Sázavský klášter, který se ve hře také vyskytuje, zase vystavil informační tabule, kde se návštěvníci dočetli, jak probíhala jeho virtuální rekonstrukce pro účely hráčů.

Hledání Černarusy v okolí Ústí nad Labem

Kingdom Come: Deliverace ale není jediný titul, který turisty inspiruje k výletům po Česku, byť je nejvýraznější. Fanoušci se vydávají putovat i po stopách videoher Arma II a DayZ od dalšího českého studia Bohemia Interactive. Tentokrát však nejde o středověké památky, ale vojenský terén.

Arma II se odehrává ve fiktivní postsovětské republice nazvané Černarus, kde dochází k občanské válce. Název je vymyšlený, krajina už tolik ne – jde o reálnou oblast kolem Ústí nad Labem. V zásadě tu najdeme jen několik kopců a budov, i to ovšem stačilo na to, aby sem přijížděli i fanoušci ze zahraničí. Napomáhá tomu fakt, že Armu II v minulosti označil časopis PC Gamer za 13. nejlepší hru všech dob.

View east down this road in Dubky (Ústí nad Labem, Mojžíř) on Chernarus+ and in Reality #Chernarus @DayZ pic.twitter.com/SEwT3yRPcP — Timo (@A3_Timo) December 15, 2018

DayZ je pak modifikovaná verze Army II, kde kromě Černarusy (tedy okolí Ústí nad Labem) najdete i hrad Veveří, objekt JZD v Lipové či rampy bývalé raketové základy v Mníšku pod Brdy. Výsledek – hráči se na internetu chlubí, jak se tyto lokace rozhodli navštívit i v reálném životě.

České hry v tichosti vydělávají miliardy

Podobných příkladů by bylo možné uvést více a je jisté, že další budou přibývat. Aktuálně například vzniká hra 1428: Shadows over Silesia, která se odehrávat ve středověkém Slezsku. I když se nebude pyšnit realistickou grafikou, klidně je možné, že pokud bude hitem, někoho do Slezska naláká.

Videoherní turistika je totiž věc, které věří i česká vláda. K výletům po videoherních lokacích vyzývá prostřednictvím svého programu Czech Republic: The Country for future, jenž propaguje inovativní české projekty a který spadá pod ministerstvo obchodu a průmyslu. Lidem doporučuje hned sedm her, po jejichž stopách se fanoušci můžou vydat.

České hry prorážejí do světa, učí se i na vysokých školách. Vývojáři chtějí podporu státu

Upozorňuje také, že videohry jsou tahounem tuzemské digitální ekonomiky. Jak vyplývá z dat Asociace českých herních vývojářů (GDA), český videoherní průmysl měl loni obrat 4,54 miliardy korun. Nejen, že od roku 2017 se téměř zdvojnásobil, ale násobně převyšuje i český filmový průmysl.

Přitom oproti filmům a televizní produkci jsou videohry v komplikovanější situaci – většina studií si své projekty musí financovat sama, státní podpora zatím není dostupná v takové míře. Také většině firem chybí zaměstnanci, což je spojeno s tím, že v oboru tvorby videoher je složité sehnat vzdělání. Vše se ale postupně mění, vysoké školy otevírají specializované obory a s českými vývojáři zahájila spolupráci agentura Czech Invest. GDA rovněž získalo místo v Hospodářské komoře.