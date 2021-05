I několik týdnů po odhalení skutečnosti, že do výbuchu vrbětického areálu byli zapojení agenti ruské rozvědky GRU, se stále objevují nové informace, které vše ještě více zamotávají. S posledním odhalením přišel Radiožurnál a týdeník Respekt. Podle nich se Petr Bernatík mladík, šéf firmy Imex Group, které zbrojní sklad patřil, pohyboval jen den před explozí v blízkosti ostravského hotelu Corrado, a to skoro hodinu. V té chvíli v něm byli ubytovaní Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, kteří jsou podezřelí ze zapojení do výbuchu.

15. října 2014 ráno vyjel Petr Bernatík mladší služebním autem ze svého bytu v Ostravě. Po půl hodině jízdy se otočil a zastavil se u ostravského hotelu Corrado. Prozradily to lokalizační údaje z jeho mobilu. V tu chvíli byli na místě ubytovaní Čepiga a Miškin.

Video Česko vs. Rusko: Nebývalá příležitost k vyrovnání sil, říká bývalý velvyslanec v Moskvě - Markéta Volfová, Lukáš Červený

„Strávil tam zhruba 40 minut,“ popsaly Radiožurnálu a Respektu zdroje obeznámené s vyšetřováním. Lokalizační údaje z mobilu nejsou přesné, a tak nelze určit, zda do hotelu vešel nebo ne. Víme jen, že se pohyboval minimálně v okruhu desítek metrů.

Vrbětickému areálu chybí po výbuchu tisíce samopalů a raketometů. Podává trestní oznámení

Co Bernatík u hotelu Corrado den před výbuchem skladu dělal, momentálně nikdo netuší. On sám na dotazy neodpověděl a jeho advokát Radek Ondruš nejdříve řekl, že u hotelu stál na křižovatce. „Tak buď tam stál na křižovatce, nebo někde autem, to já nevím,“ uvedl posléze. Následně začal trvat na tom, že jeho klient se s Rusy nikdy nesetkal.

„Já jsem s ním mluvil, říkal, že to rozhodně není pravda. Tvrdí, že jel rovnou do Vrbětic a nikde nestavěl. Uvedený den, ani nikdy jindy, v hotelu Corrado nebyl a ani tam nejel,“ pokračoval Ondruš. Údaje z mobilu však vysvětlit nedokázal.

O Bernatíkově zastávce jsou informovaní i poslanci z výboru pro bezpečnost. Radiožurnálu a Respektu několik členů potvrdilo, že policie údaji z telefonu disponuje. Sdělil to i místopředseda výboru Pavel Žáček z ODS.

„Bezpečnostní složky byly schopny vystopovat pohyb určité konkrétní osoby na základě pohybu mobilního telefonu mezi bydlištěm, nebo mezi firmou, Vrběticemi - tím skladem a mezi hotelem Corrado,“ potvrdil, dál to ale komentovat nechtěl.

Bernatík od ostravského hotelu vyrazil rovnou do Vrbětic, kam podle vyjádření svědků dorazil zhruba ve tři čtvrtě na dvanáct. Zdržel se zde cca tři hodiny. Nikdo jiný přítomný nebyl, zaměstnanci měli zrovna ten den volno. Přitom firma v ten moment kompletovala velkou zásilku.

Bernatíkovo chování plné nejasností řeší i policie. Letos v únoru ho zadrželi a on skončil na 48 hodin v cele předběžného zadržení. „Byl zadržen a bylo to na základě předchozího souhlasu státního zástupce. Rovněž u něj doma policie i ve firmě Imex Group provedla prohlídku,“ uvedl zdroj.

Benešová: Policie řeší jen ruskou stopu

Vrbětickou kazuse začátkem nového týdne řešila i ministryně spravdelnosti Marie Benešová (za ANO). Deníku N řekla, že nemá žádné informace o tom, že by se policie zabývala jinou vyšetřovací verzí výbuchu, než je účast agentů ruské vojenské rozvědky GRU. Svá původní tvrzení, která v neděli zopakoval i prezident Miloš Zeman, podle svých slov zakládá na jednom kontaktu s bývalým zaměstnancem firmy Imex v roce 2014.

„V roce 2014 se mne coby poslankyni na toto téma snažil kontaktovat jeden bývalý zaměstnanec. Navigovala jsem ho na tehdejšího předsedu bezpečnostního výboru,“ řekla Deníku N Benešová s tím, že dál se celou věcí už nezabývala. Toto prý také zmínila 19. dubna na jednání vlády, které se kauzou Vrbětice zabývalo a kterého se účastnili i zástupci zpravodajských služeb či policejní prezident Jan Švejdar. Toho se Benešová podle svých slov zeptala, zda se takovou verzí policie zabývá. „Neřekl nic, vyslechl si to a je to na záznamu,“ upřesnila ministryně. Deníku N po opakovaných dotazech řekla, že nemá žádné indicie o tom, že by se policie touto verzí skutečně zabývala.

O větším množství vyšetřovacích verzí vrbětických výbuchů ministryně hovořila na konci dubna v deníku Právo. Bylo to nedlouho poté, co prezident republiky po týdenním čekání prohlásil, že policie pracuje se dvěma rovnocennými verzemi, a to nedbalostí a právě zapojením ruských tajných služeb.