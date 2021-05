Zeman na Vítkově vstal z vozíku na hymnu. Česko si připomíná konec 2. světové války

Zeman na vozíku dorazil jako poslední z účastníků piety a pozdravil přítomné vojáky jako vrchní velitel ozbrojených sil: „Vojáci, nazdar.“ Když se rozezněla česká státní hymna, prezident za opory bodyguardů z vozíku vstal.

Vzpomínkovou akci i letos ovlivnila epidemie nového koronaviru, konala se bez veřejnosti. Všichni účastníci včetně vojáků měli nasazené respirátory. Loni politici přicházeli k hrobu Neznámého vojína v pravidelných intervalech individuálně tak, aby se nepotkali.

Video Ministryně financí Alena Schillerová k 76. výročí Dne vítězství - abl

Schillerová: Bylo to důstojné připomenutí

Věnce spolu se Zemanem k památníku položili předsedové Senátu a Sněmovny Miloš Vystrčil (ODS) a Radek Vondráček (ANO), vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) spolu s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou, místopředseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) i kardinál Dominik Duka. Památku padlých uctili položením věnců také zástupci spolků a válečných veteránů. Letos se piety neúčastnil kvůli evropskému summitu v Portugalsku premiér Andrej Babiš(ANO), věnec položil o den dřív.

Před pietním aktem vojáci na nádvoří před památník přinesli historické armádní prapory, zazněla státní hymna a na závěr husitský chorál. Vojáci také vypálili čestnou salvu za zvuku signálu Večerka.

„Je to jiné s ohledem na situaci, ve které se nacházíme, nicméně přes to všechno si myslím, že to bylo důstojné připomenutí 8. května 1945, kdy byl podepsán akt bezpodmínečně kapitulace nacistického Německa,“ ohodnotila pietu vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Video Předseda Sněmovny Radek Vondráček k 76. výročí Dne vítězství - abl

Jen 206 pamětníků

„Četl jsem dnes článek, že 206 a všichni už mají kolem stovky,“ reagoval předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (za ANO) na poznámku jednoho z reportérů, že podle odboru pro válečné veterány ministerstva obrany žije už jen něco přes dvě stovky pamětníků Dne vítězství.

„Je to jeden ze dvou největších svátků, které máme jako nezávislý svobodný národ,“ myslí si Vondráček.

Koudelka vyjde u jmenování generálů opět naprázdno?

Kabinet prezidentovi navrhl, stejně jako již pětkrát v předchozích letech, aby do generálské hodnosti jmenoval ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku. Zeman naznačil, že stejně jako v minulosti toto přání vlády nevyslyší. Mezi navrženými je například rektorka Univerzity obrany Zuzana Kročová. Jejím jmenováním do generálské hodnosti armáda získá druhou generálku. Kabinet odsouhlasil také návrh na jmenování dalších deseti vojenských generálů.

Jmenování či povýšení by se měli dočkat také ředitel rozvědky, Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Daniel Miklós nebo ředitel Ochranné služby Policie ČR Jiří Komorous.

Video Babiš na pietě na Vítkově vyzdvihl roli Pražského povstání. Situace ve světě není dobrá, zmínil - abl

Prezident nové generály každoročně jmenuje u příležitosti oslav konce druhé světové války a vzniku Československa. Loni se ale povyšování 8. května nekonalo kvůli pandemii, Zeman generály jmenoval až k 28. říjnu. Slavnostní ceremoniál se ale nekonal. Prezident by jim tak měl dekrety předat dnes.

60 milionů obětí

Podobu vzpomínkových akcí i letos ovlivňuje epidemie koronaviru. Den, kdy nacistické Německo v roce 1945 kapitulovalo, slaví Česko společně s většinou evropských států jako státní svátek.

Vzpomínkové akce probíhají také v Brně, v Českých Budějovicích i na dalších místech. Z Hořic na Jičínsku vyrazí odpoledne kolona amerických historických vojenských vozidel do Lázní Velichovek. Budou také pokračovat Slavnosti svobody jako připomínka osvobození Plzně, byť letos v podobě on-line vysílání.

Druhé světové války se zúčastnila většina států světa. S více než 60 miliony obětí se stala dosud největším válečným střetnutím. Češi bojovali proti německým nacistům na západní i na východní frontě.