Bečvu otrávil kyanid z čističky, myslí si znalec. Firma Energoaqua zuří

Policie se odmítla k informacím týkajícím se otravy řeky Bečvy, které zpravodajský portál zveřejnil, podrobněji vyjadřovat. „V tuto chvíli to nebudeme komentovat. Posudek fyzicky ještě nemáme, od nás taková informace určitě neunikla,“ řekl dnes ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš.

Zlínská policie v pondělí uvedla, že soudní znalec Jiří Klicpera dokončil práce na znaleckém posudku, který se týká otravy Bečvy a policie čeká na doručení materiálů, následně budou vyšetřovatelé s posudkem pracovat. Obsah posudku odmítl Klicpera komentovat, upozornil na to, že je vázán mlčenlivostí.

Ředitel rožnovské firmy Energoaqua Oldřich Havelka závěry posudku zásadně odmítl, podle něj soudní znalec k takovým závěrům nemá důkazy.

„Zásadně odmítám tuhle verzi, kterou si pan Klicpera (soudní znalec Jiří Klicpera) vymyslel už před asi třemi měsíci a pořád to jen opakuje. Myslím, že máme dost důkazů, které se budou řešit v rámci případného obvinění u soudu, v případě, že k tomu dojde,“ uvedl Havelka.

Policie se podle něj musí se znaleckým posudkem seznámit. „Jestli je to reálné a jestli je to soudné, co pan Klicpera uvedl. Dělá si svoji politickou agendu, aby se stal asi slavným, to bylo od začátku. Myslím, že je to pořád stejné, důkazy nemá, ale snaží se obvinit někoho, aby byly možná zastřeny jiné aspekty, nebo něco jiného, nevím, já tomu nerozumím,“ uvedl Havelka.

„Zásadně však odmítáme, že bychom to způsobili. Budeme se proti tomu ohrazovat, ale ještě není proti čemu, nikdo netuší, kde se taková informace mohla dostat do médií,“ uvedl ředitel. Firma se podle něj připravuje, kdyby došlo k nějakému obvinění.

Zveřejněný výsledek znaleckého posudku jej však nepřekvapil. „Po těch třech měsících, co pan Klicpera zveřejňoval, nás to nemohlo překvapit, že to bude nasměrováno na nás. Ale zásadně to odmítáme. Dneska proti tomu není legitimní obrana, je to soudní znalec, který má právo na svůj názor, se kterým my nesouhlasíme a budeme se ho snažit vyvrátit,“ uvedl ředitel.

Klíčový posudek

Posudek je pro policejní prověřování ekologické katastrofy klíčový. V minulosti Klicpera dvakrát požádal o prodloužení lhůty pro jeho vyhotovení, poprvé skončila loni v prosinci, podruhé letos v únoru. Znalec již dříve stejně jako ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec vyloučil, že by původcem otravy byla chemička Deza ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO), kam patří i portál iDNES.cz. Dezu jako možného původce otravy již dříve vyloučila i Česká inspekce životního prostředí.

Kontaminovaná voda místo přečištění a odstranění chemikálií tekla podle iDNES.cz. kanálem rovnou do řeky v městské části Valašského Meziříčí Juřinka a ne do speciálních lagun, které v areálu jsou. V řece uhynulo 40 tun ryb a tok byl otráven v délce 40 kilometrů. Energoaqua sídlí 16 kilometrů od místa otravy. Do řeky ústí stará kanalizace, která vznikla ještě za socialismu v dobách, kdy v areálu fungovala Tesla. Nyní je tam řada průmyslových podniků a nájemců, kteří své odpadní vody včetně kyanidových vypouští do čistírny.