„Tradičně i dnes jsme byli podpořit potravinovou sbírku,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu na svém facebooku. Do supermarketu vyrazil nakupovat s dětmi - s Vivien a Frederikem.

„Nepředpokládáme, že by ta sbírka byla tak obrovsky rekordní, jako byla na podzim. Tam ten nárůst byl extrémní, vlastně se vybralo to, co se jindy normálně vybere za celý rok,“ řekla dnes ČTK Láchová. „Doufáme zhruba v polovinu. Pokud by se nám povedlo vybrat 300, 400 tun potravin, byl by to pro nás veliký úspěch a bylo by to množství potravin, které by lidem pomohlo překonat tu dobu do té další sbírky,“ dodala ředitelka.

Láchová připomněla, že loni na podzim se potravinové banky dostaly do situace, kdy jejich sklady zely prázdnotou. „V tuto chvíli ještě máme co poskytovat lidem, kteří to potřebují. Konzervy, těstoviny - to jsou komodity, kterých je trvalý nedostatek. Ale tím, jak se výrazně zvýšila potřeba potravinové pomoci, což podle našich statistických dat je zhruba plus 60 procent v posledních 12 měsících, tak máme také spočítáno, že by nám ty potraviny došly někdy v průběhu léta,“ vysvětlila ředitelka. Potravinové banky nyní dodávají zboží do více než tisícovky organizací a pomáhají 160 000 lidí. Láchová zdůraznila, že potraviny ze sbírky jsou klíčové pro rodiny s dětmi, rodiče samoživitele i seniory.

Podle dobrovolnice Veroniky Hákové, která pomáhá v Bille na Budějovické, byl v úvodu akce zájem o něco slabší oproti dobám mimo pandemii. V krabicích s převzatým zbožím byly především oleje, mléka či balení toaletních papírů. Na Budějovickou dnes přijel nakoupit pro sbírku také ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Médiím řekl, že se akce účastní pravidelně. Dodal, že ministerstvo bankám pravidelně přispívá na provoz řádově osmdesáti až sto miliony korun. „V letošním roce tam máme zatím 65 (milionů),“ uvedl ministr. Podle schváleného rozpočtu by banky letos měly dostat celkem 83 milionů korun.

V supermarketu Lidl na Budějovické lidé v prvních hodinách darovali 10 krabic potřebného zboží. Tamní dobrovolnice ČTK před polednem řekly, že je to zatím více, než se očekávalo.

V hypermarketech Globus je vhodné zboží speciálně označeno. Řetězec vybrané produkty také zlevnil o 20 procent. Například v Globusu na Černém mostě bylo dnes ráno toto zboží v uličkách mezi regály naaranžováno tak, aby si ho nakupující více všímali.

Sbírky potravin se zúčastní stovky kamenných obchodů řetězců, vedle Billy a Globusu i Albert, Kaufland, Lidl, Makro, Rossmann a Tesco. V Lidlu mohou lidé přispět potřebným po oba víkendové dny, dvoudenní sbírka bude také v Makru. Některé řetězce sbírku pořádají ve všech svých obchodech, jiné jen v části. E-shop Rohlik.cz nabízí potravinové i drogistické balíčky v hodnotě 100, 300 a 500 korun. Na iTesco lze koupit balíčky za 50, 100, 150 nebo 300 korun, některé jsou sestaveny přímo pro samoživitele, rodiny v nouzi nebo seniory. Prostřednictvím e-shopu Kosik.cz pak mohou lidé pořídit balíčky od 150 do 500 korun. V e-shopech mohou lidé přispívat už od 19. dubna až do 2. května. Podle mluvčího České federace potravinových bank Miroslava Dingy nejsou data o zakoupené pomoci na e-shopech dosud dostupná. ČTK řekl, že „rozjezd“ tam bývá pomalejší, ale nabírá na síle právě s dnem konání klasické sbírky. Mimo obchody a e-shopy mohou dnes lidé předat zboží také dobrovolníkům ve stanu na pražském náměstí Míru.

Sbírka potravin se koná dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Pořádá ji Česká federace potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru.