Členka Rady ČT Hana Lipovská jde dál „po krku“ generálnímu řediteli Petru Dvořákovi, jehož sesazení by si přál i prezident Miloš Zeman. Dvořák se dnes pozastavil nad možností, že Lipovská policii zneužila a své kroky namířené proti ČT konzultuje s politiky. Právě Lipovská v doprovodu Jany Bobošíkové vyrazila nedávno i na Hrad na schůzku s prezidentem. Sněmovna dnes vedle toho řešila čtveřii nových členů Rady ČT. Nevolila je, předseda opozičních lidovců Jan Bartošek si vzal přestávku do konce jednacího dne.

Radní ČT Hana Lipovská minulý týden dorazila na zasedání rady s policejních ochranou a vzbudila tím rozruch.

„Pokud se prokáže, že radní vtáhla do dění v Radě policii, a zneužila ji, pokud kroky namířené proti České televizi konzultuje s politiky, pokud veřejně šíří nepravdivé zprávy, je to už dost důvodů k tomu, aby Sněmovna, která má na činnost Rady ČT dohlížet, nastavila jasně hranice toho, co je a není přípustné,“ vzkázal v úterý ředitel ČT Petr Dvořák prostřednictví twitterového účtu televize.

Nedlouho před tím, kdy se do Sněmovny dostala na plénum volba čtveřice nových členů rady.

Lipovská: Existovala důvodná obava

Radní ČT Hana Lipovská v rozhovoru pro Reflex uvedla, že podepsala mlčenlivost. „Já sama od sebe bych nikdy nežádala o poskytnutí policejní ochrany, pokud bych k tomu nebyla vyzvána odborníky (...) Existovala důvodná obava, že bych nemohla přednést svá zjištění. Proto jsem byla vyzvána, abych přijala policejní ochranu. Takže ta ochrana nesouvisela s mým bezpečím, ale se zajištěním výkonu funkce zvoleného radního,“ tvrdí ekonomka, která podezřívá ředitele Dvořáka ze střetu zájmů.

Uvedla, že jí chodí výhrůžky, ale ty samy o sobě důvodem pro policejní ochranu nebyly. „Ano, prakticky po celou dobu, co jsem členkou rady. Nikdy to pro mne ale nebyl důvod, abych žádala o ochranu,“ dodala.

Dvořák na Kavčí hory přišel na podzim 2011 po sedmi letech v čele komerční Novy. Od října 2017 vykonává druhý šestiletý mandát. Jeho vztahy s radou ČT se výrazně zhoršily po její loňské obměně, kdy do kontrolního orgánu zasedl novinář Pavel Matocha, který je nynějším předsedou rady, moderátor Luboš Xaver Veselý a právě ekonomka Lipovská.

"Doposud jsem bral obvinění paní Lipovské z nekalostí v ČT jen jako zmatená a manipulativní. Ale obvinění z toho, že bych se ji jakkoliv snažil umlčet, nebo dokonce likvidovat, to je vážně za hranou. Pokud v tlaku na Českou televizi používá už i takové nástroje, tak to je smutné. Nebo spíš nebezpečné,“ uvedl ředitel ČT Dvořák pro Respekt.

Hana Lipovská (vpravo) a Jana Bobošíková u prezidenta Miloše Zemana v lednu 2021 | Twitter - J. Ovčáček

Volba čtveřice nových radních odložena

Vášně planou i kolem současné volby nových radních. „Chceme odložit volbu do Rady ČT. Již před dvěma týdny jsme o to premiéra žádali. Ignorace. Chce totiž do Rady dosadit ty, kteří budou nekritičtí k němu a Hradu. Zneužívá přitom situace, protože se tomu občané těžko mohou postavit na odpor,“ uvedla dnes na twitteru šéfka opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek si před hlasováním, kdy poslanci řešili, zda bude tajné, či veřejné, vzal dvouhodinovou pauzu na poradu klubu. K volbě členů se dnes poslanco proto nedostali.

Mezi adepty jsou i lidé, kteří podle kritiků představují ohrožení nezávislosti veřejnoprávní televize. Pirát Tomáš Martínek dnes neprosadil návrh, aby výběr pokračoval až potom, co sněmovní volební výbor posoudí výtky senátní mediální komise. Bartošek zase chtěl, aby se výbor zabýval zákonností postupu Lipovské.

Uchazeči Fištejn i Dvořákův ostrý kritik

Do volby nových členů přihlásily organizace půodně 55 lidí. Volební výbor vybral do finále 12 z nich. Patří k nim publicisté Jefim Fištejn a Pavel Černocký, prezident organizace proti odzbrojování Liga Libe Pavel Černý a předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes. Šanci usednout v televizní radě mají také někdejší vedoucí pracovníci České televize Karel Novák a Radek Žádník, někdejší členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Milada Richterová a právník Jaroslav Kravka.

Do sněmovní volby výbor vyslal rovněž nominanta Anglo-americké vysoké školy Jiřího Grunda a Petra Brozdu, kterého navrhl spolek pro studium duchovní hudby Musica Templi. Místa mohou obhájit nynější členové Jiří Kratochvíl a Daniel Váňa. Právě radní Kratochvíl byl během svého kandidátského slyšení notně kritický k řediteli ČT Dvořákovi.

Rada České televize je orgán, jejímž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu.