K oblíbenému turistickému místu pod Červenou horou se šofér audiny rozhodl dojet stylem „až do obýváku“. To, že vjel běžkařům na jejich magistrálu, mu pranic nevadilo. Jenže na svém výletě zapadl do sněhu.

Na pomoc se mu vydala majitelka dalšího auta, Land Roveru, kterým se pokusila prvního řidiče ze šlamastyky vytáhnout. Dopadla však úplně stejně.

Zradily je sociální sítě

Fotky z jejich patálií se okamžitě objevily na internetu. „Na základě podnětů uživatelů sociálních sítí, kde byly fotografie vozidel zveřejněny, podala Agentura ochrany přírody a krajiny na policii žádost o sdělení majitelů obou vozidel,“ uvedl Petr Šaj z CHKO Jeseníky.

Agentura si oba hříšníky předvolala a následně na základě neoprávněného vjezdu pokutovala. Žena dostala flastr pět tisíc a řidič rovnou 25 tisíc korun.

Pokutu přijali

Auta vjela běžkařům na trasu už v zimě, ale až před několika dny nabyly pokuty právní moci poté, co řidičům vypršela lhůta k odvolání.

„Divoká jesenická příroda čelí zvýšenému tlaku ze strany ne vždy ukázněných turistů. Proto je důležitá důsledná a nekompromisní ochrana míst, kam auta nemají bez povolení přístup. Pokuty byly proto zcela namístě,“ uvedl Ivo Dokoupil z hnutí DUHA Jeseníky, které rovněž podalo podnět k prošetření.

