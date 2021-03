Policistům na Brněnsku se v úterý snažil zběsilou jízdou ujet zdrogovaný cizinec (27) v audi. Plnou čáru na silnici přitom vnímal jako vodící lištu. Když se po srážce s policejním autem dostal do příkopu, snažil se z místa zmizet.

Drama začalo v úterý krátce před půlnocí v Brně. „Muž v audi začal problikávat policejní vůz dálkovými světly. Muži zákona se ho proto rozhodli zkontrolovat, zda nemá nějaký zdravotní problém,“ uvedl mluvčí policie Pavel Šváb.



Zastavit nechtěl

Jenže, cizinec okamžitě sešlápl plyn a i přes výzvy k zastavení ujížděl směrem na Bílovice nad Svitavou. „Několikrát projel křižovatkou na červenou, v jednu chvíli jel i po chodníku. Poté sjel i na louku. Ani to ho nezastavilo,“ pokračoval Šváb.

délka: 01:36.92 Video Zdrogovaný cizinec se snažil ujet brněnským policistům Policie ČR

Muž v audi se dokázal vrátit na silnici, najel do policejního vozu a přes Řícmanice se vracel k Brnu. Objel přitom policejní zátaras. Poté se snažil srazit policejní vůz do příkopu. To se mu ale nepovedlo a skončil tam sám.



Snažil se utéct

Cizinec okamžitě otevřel dveře a se sprintem, připomínajícím Zátopka se snažil zmizet. Brzy ho policisté zadrželi. „Měl pozitivní test na drogy a byl obviněn z násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení mu hrozí až šestiletý pobyt za mřížemi. Stíhán je vazebně,“ dodal Šváb.

Naháněnou se zločincem si vyzkoušeli o tři později i policisté na Hodonínsku. Ujet se jim snažil muž (30), který měl zakázáno řídit motorová vozidla a soudem byl na něj vydán příkaz k zatčení. „Navíc byl pod vlivem drog a převážel několik desítek gramů marihuany. Rovnou putoval do policejní cely,“ řekl k případu mluvčí policie Petr Vala.