Váhy

Před nějakým časem jste se s partnerem ostře pohádali a stále nejste na stejné vlně. Nějak to ve vás bouchlo a začalo to bouřit. Jindy jste klidní a vyrovnaní, nicméně nyní jste to nezvládli. Nebojte, už brzy se vše vrátí do starých kolejí.