Blíženci

Jste sebevědomí a věříte si. I když se vám většina věcí zkomplikuje, berete to sportovně. Nepatříte k lidem, kteří by se kvůli dočasným omezením hroutili. Dokážete si najít zábavné formy zábavy i povyražení. Za to můžete přírodě děkovat.