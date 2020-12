Praha, Brno, Plzeň, ale i Česká Lípa či Rakovník. Na řadě míst v Česku pocítili lidé otřesy a chvění v důsledku silného zemětřesení v Chorvatsku.

„Chorvatské zemětřesení bylo docela hodně znatelné i u nás v Brně-Bystrci. Ze začátku to byly jen menší otřesy, ale ten poslední byl takový, že to rozhoupalo i ozdoby na stromečku. Bydlíme v osmém patře panelového domu a v té výšce to bylo opravdu hodně znát. Dostala jsem docela i strach, jako by se zhoupl celý dům,“ popsala Blesk Zprávám brněnská čtenářka Kateřina J.

„29. 12. asi kolem poledne jsem cítil zemětřesení z Chorvatska u nás doma v Plzni - i vsedě na židli jsem měl pocit, že židle je jako na vodě, mírně se kýval stojací větrák i lustr. To celé asi trvalo 3-4 minuty. Bylo to cítit ve věžáku v 11. patře,“ napsal Blesk Zprávám čtenář Jaromír.

V Praze vyráželi do terénu hasiči v Řepích, když tamní obyvatelé „pocítili chvění budovy“. „Zemětřesení nemohlo mít vliv na statiku budov v ČR,“ ujišťovali následně hasiči.

Hasiči zasahovali 29. prosince 2020 ve Slánské ulici v Praze - obyvatelé podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky pocítili výkyv budovy. | Blesk:David Malik - CNCenter A.S.

Chorvatsko v úterý zasáhlo zemětřesení o síle 6,2 stupně. Nejvíce zasažená jsou města Sisak a Petrinja, kde bylo zemětřesení už v pondělí, a Glina. Škody utrpěly stovky budov.

„Vesnice Majske Poljane je nejvíc zničená, myslím, že ani deset procent domů tam nezůstalo celých,“ řekla portálu Index.hr Branka Bakšičová Mitičová, místostarostka sousedního města Glina. Podle Jutarnjiho listu si tam otřesy vyžádaly pět obětí; v troskách domu zde zahynula celá rodina.

Petrinja jako Hirošima

„Je to tady jako v Hirošimě, půlka města je úplně pryč. Jsou slyšet výkřiky zraněných, máme mrtvé – třináctiletou holčičku,“ řekl pro HRT petrinjský starosta Darinko Dumbovič. Do města se vydal i prezident Zoran Milanović a také premiér Andrej Plenković.

Zemětřesení přitom tuto oblast zastihlo již v pondělí. I když mírnější. „Odklízely se trosky z pondělního zemětřesení, lidé se zastavovali v parku a ptali se jeden druhého na zdraví. U vchodů do domů se zdravili s lidmi ve žlutých vestách – se statiky, kteří zkoumali škody na jejich budovách,“ popsal úterní poledne v Petrinji Mario Pušić, reportér Jutarnjiho listu.

Zemětřesení v Chorvatsku, 29. prosince 2020. | ČTK / AP / Uncredited

Starosta Dumbović ho spolu s dalšími novináři provázel městem a ukazoval škody po otřesu předchozího dne. „Bylo 12:19, když se to stalo. Nikdo z hlavy nespočítá Richterovy stupně, ale všichni ví, že jich je hodně, víc než den před tím,“ popsal Pušić.



Nemůžete dělat nic

„Vytáhli mě z verandy, bolí mě záda,“ řekl stručně novinářům Vladimir Đevrlja. „Je to stresující, že nemůžete nic dělat. Očekávali jsme malé otřesy, tohle nikdo nemohl čekat,“ pokračoval zakrvácený statik, který v Petrinji hodnotil škody minulého dne.

„Děsivý křik drásá raněné město. ‚Lauro, Lauro‘, křičí žena. Mezi troskami na chodníku je vidět jen kousek bundy mrtvé dívky. Bylo jí třináct. Ani lidé v uniformách neskrývají slzy. Jeden z nich mrští lahví vody o zem, zoufalý a rozhněvaný,“ vykreslil smutný výjev reportér Pušić.

Z trosek auta vytáhli chlapce

V Petrinje však došlo i na „zázračné“ chvíle. To když ze zdemolovaného auta, na které spadly sutiny jednoho z polorozbořených domů, vytáhli po několika hodinách malého chlapce i jeho otce - oba živé, jen lehce zraněné. „Je tady někde sanitka?“ volali místní, kteří se vydali zavalené dvojici na pomoc.

Drama v Chorvatsku: Ze zdemolovaného auta vytáhli po zemětřesení chlapce | Reprofoto ČT, Reuters

Tvrdý dopad na nemocnici. A převoz nakažených

Škody jsou rozsáhlé. Rozvrácené domy, suť na ulicích, poničená auta. Ale i nemocnice. „Sisakská nemocnice už neexistuje, je po ní, co můžu říct…“ popsal pro 24sata její ředitel Tomislav Dujmenović. Zbyla jen gynekologie. V těchto dnech přitom měli otevírat novou část. I špitál v Petrinji utrpěl veliké škody. Stovka pacientů z obou, včetně těžkých případů s covidem, tak musela přejet do tří záhřebských nemocnic.

Ani tam se však lékařům škody nevyhnuly. Dětské oddělení nemocnice v hlavním městě poškodilo jak pondělní, tak úterní zemětřesení. Malí pacienti museli budovu evakuovat; některé přeložili na jiné oddělení, jiné poslali do domácí péče.

Petrinja poničená zemětřesením. | ČTK / AP / Uncredited

Chorvatský institut transfúzní medicíny vyzval dobrovolníky, ať přijdou darovat krev. V úterý se tak před ním tvořily mnohahodinové fronty, personál pracoval dlouho přesčas.

Pomoc od fotbalisty

Pomoci se snaží i sportovci. Reprezentační fotbalista Dejan Lovren nabídl ubytování šestnácti rodinám ve svém hotelu. Fanklub (nejen) fotbalových ultras Armada Rijeka vyzval své členy i ostatní spoluobčany, ať darují bundy, deky, boty či konzervy lidem, kteří náhle přišli o domovy. Jejich rivalové, Bad Blue Boys ze Záhřebu, vzali rukavice a lopaty a vyrazili pomáhat v sutinách.

„Oceňujeme každou pomoc občanů z celého Chorvatska, ale do Petrinje nejezděte, davy jen komplikují práci záchranářů,“ apelovalo ministerstvo vnitra. Portál Index.hr upozornil, že kdo přece jen musí do postižené oblasti vyrazit, měl by s předstihem natankovat, neboť tamní čerpací stanice jsou bez elektřiny.

Z ČR vybavení za 5 milionů korun

Česko pošle do Chorvatska postiženého zemětřesením vybavení za pět milionů korun. Prostřednictvím hasičů předá balkánské zemi vybavení, které požadovala, například stany, spací pytle nebo osvětlovací techniku. Na twitteru to dnes oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

O možné pomoci spolu telefonicky mluvili i premiéři obou zemí Andrej Babiš (ANO) a Andrej Plenković.